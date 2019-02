Estatales invirtieron $us 9.000 millones con pocos resultados





07/02/2019 - 07:11:14

El Diario.- En los últimos diez años, las empresas públicas han invertido $us 9 mil millones, pero estos desembolsos no han contribuido significativamente a aumentar la capacidad productiva del país, por problemas de sobredimensionamiento, falta de materia primas para ser procesada, además de mercados, dijo Luis Carlos Jemio, investigador del Instituto Inesad.



Este monto se encuentra consignado también en informes del Fondo Monetario Internacional, (FMI). El expresidente del Banco Central, Xavier Nogales, citó el dato en oportunidad de un seminario internacional realizado el año pasado en la sede de Gobierno.



El ministro de Economía, Luis Arce señaló, luego de su retorno al cargo el pasado 22 de enero que en su gestión “profundizará” el modelo económico y días después sostuvo que, “el mejor momento de la economía está por venir, y aludió la industrialización de los hidrocarburos y concretamente la producción de derivados del gas”.



INVERSIONES



El especialista del Inesad sostuvo que las empresas públicas han estado ejecutando montos significativos en inversiones, financiados principalmente con deuda externa y créditos del Banco Central. “Esto último se traduce directamente en pérdidas de reservas internacionales, que no podrán ser recuperadas si las inversiones no contribuyen a generar mayores ingresos de exportación”, señaló en el documento, Estructura del Déficit Fiscal.



En la última década YPFB invirtió $us 3.7 mil millones (41.7 % del total), pero el país no ha podido aumentar sus reservas de gas natural para poder mantener los volúmenes de venta externos e internos. ENDE invirtió $us 2.4 mil millones (27.1 %), parte de ellos en proyectos de generación termoeléctrica, en un momento en el que el país se está quedando sin reservas de gas natural para abastecerlos. En tanto, Comibol invirtió $us 730 millones (8.2 %), pero los volúmenes de producción y exportación del sector han mostrado un constante declive en los últimos años, a pesar de la recuperación de precios externos de los minerales, precisó.



DÉFICIT FISCAL



Según Jemio, la causa principal del déficit fiscal ha sido la caída en los ingresos del Sector Público No Financiero (SPNF) conformado principalmente por empresas públicas, entidades del nivel central, además de gobernaciones y municipios.



El flujo de recursos en más de una treintena de empresas estatales se redujo de 51.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 a 40.2 % en 2017. “Es muy probable que los ingresos se hayan recuperado parcialmente en 2018, debido a los mayores los precios del petróleo, pero esta no es suficiente para compensar la caída observada en los últimos años”, precisó.



Para 2019, de acuerdo con información contenida en el PGE, el déficit presupuestado es de 6.98 % del PIB. “Claramente esta situación es insostenible, ya que esta implica un aumento en el endeudamiento y una pérdida continua de reservas internacionales”, señaló en el documento.



GASTOS SE ACHICARON MENOS QUE INGRESOS



En opinión del especialista Luis Carlos Jemio, uno de los principales problemas macroeconómicos que enfrenta la economía boliviana en la actualidad es el elevado déficit fiscal que se viene registrando a partir de 2014. Si bien no se cuenta con cifras definitivas para 2018, es muy probable que el déficit se mantenga en niveles altos también ese año.



Según sostuvo, los gastos también experimentaron una caída, por lo menos como porcentaje del producto económico que fue mucho menor al descenso de los ingresos, razón por la que el déficit ha tendido a aumentar. Los gastos de las empresas públicas cayeron de 54.8 % del PIB en 2014 a 48.1 % en 2017. Como resultado, el déficit del SPNF pasó de 3.4 % del PIB en 2014 a 7.8 % en 2017. En 2013, el SPNF había registrado un pequeño superávit de 0.7 % como proporción del PIB.



Sin embargo, advirtió que no todas las instituciones que componen el SPNF se han ajustado en forma simétrica a las condiciones de menores ingresos, ya que ha habido algunas a nivel del gobierno central, departamental, municipal y empresas públicas, que han realizado un ajuste mayor que otras.