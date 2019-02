Sin resguardo, piedra libre al juqueo







07/02/2019 - 07:06:56

El Día.- La Empresa Minera Huanuni rescindió contrato con la empresa de Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada (SSVP) y desde hace una semana el cerro Posokoni se encuentra sin resguardo contra los ladrones de mineral que saquean el yacimiento.



Nadie está cuidando. La información fue proporcionada por trabajadores de Huanuni y confirmada por el comandante de la Policía de Oruro, coronel Fredy Betancourt.



"La seguridad privada ya no está en Huanuni, la gerencia informó que ya rescindieron contrato, al interior de la mina nadie está cuidando", dijo Betancourt.



Para el jefe policial el yacimiento de estaño en este momento debe ser "tierra de nadie" y donde los jucus están reinando.



Desde el 23 de noviembre de 2018 la empresa SSVP con 88 guardias de seguridad realizaba patrullajes en interior mina y puntos de control en la superficie del cerro Posokoni junto a la Policía, que por las constantes denuncias por su complicidad en el robo de mineral abandonó la empresa Huanuni el 1 de enero de este año. Desde entonces solo la empresa de seguridad se encargaba de la vigilancia.



Evidenciaron varias irregularidades. Ya el 9 de enero, el gerente de SSVP, Williams García Magne, denunció que el personal de seguridad era hostigado y amenazado constantemente. Días después aseguró que los vigilantes de la empresa de seguridad evidenciaron varias irregularidades reveladas por los propios jucus, en el que estarían implicados miembros de la Policía, trabajadores mineros e inclusive el personal administrativo, como se constata en la investigación Huanuni, una empresa ideal para el juqueo.



Varias propuestas de la gerencia de Huanuni, en diferentes gestiones, para luchar contra el juqueo no dieron resultados. En julio de 2018 se propuso que solo el Ejército se haga cargo de la seguridad de la mina y no se renovó el contrato con la policía; pero unos meses después se fue el Ejército y regresó la Policía; desde noviembre compartían la seguridad la empresa SSVP y la policía, que luego abandonó el yacimiento a fin de año. A fines de enero la empresa de seguridad abandonó la minera Huanuni.



Actualmente la Policía mantiene su presencia en Huanuni de manera preventiva, solo en la parte externa, por la intención de los desempleados de esa región de tomar la mina al no tener respuesta a su demanda de fuentes de trabajo por parte del Gobierno, informó Betancourt.