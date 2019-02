Choferes ignoran de un seguro de salud mediante Vías Bolivia







07/02/2019 - 07:05:27

Los Tiempos.- Los choferes de base de la Federación 1º de Mayo de La Paz desconocen la existencia de un seguro de salud propiciado por la retención de 20 centavos por peaje por parte de Vías Bolivia y la transferencia de este dinero a cuentas privadas de los dirigentes. Además, un abogado especializado en asuntos económicos considera que estas retenciones son arbitrarias.



¿Seguro de salud? “No, no sabía nada de eso. Nos cobran 1,80 en el retén cuando estamos en línea y 2 bolivianos como particulares, pero no sabía de un seguro”, dijo el conductor Rolando Peña. “Hace tiempo nos han hablado de eso en la federación, pero nuestro sindicato no nos ha informado nada, nos han hecho censar, pero no sabemos desde cuándo va a partir ese beneficio”, dijo, por su parte, el afiliado Óscar Quispe. “Nunca nos hemos beneficiado. Nos han dicho que habría atención y medicina gratis, pero no recibimos nada. Si nos pasa algo, sale del SOAT o de nuestro bolsillo. Otros deben ser los beneficiados”, añadió el chofer Jorge Vaca.



El martes pasado, el diputado Wilson Santamaría denunció la existencia de un acuerdo entre la federación y Vías Bolivia, vigente desde 2008, y que dispone el cobro al transporte sindicalizado de un adicional de 20 centavos en el peaje de la autopista La Paz-El Alto, para el Fondo Prosalud de los choferes. Fruto de este acuerdo se habrían transferido 11,9 millones de bolivianos a las cuentas privadas de los dirigentes.



Ayer, el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, puso en duda la existencia de ese acuerdo y desafió a Santamaría a demostrarlo.



El dirigente transportista Rubén Sánchez, sin embargo, reconoció la existencia del acuerdo y dijo que pasaban a cuentas particulares debido a que la federación aún no contaba con personería jurídica.



El jurista Marcelo Gonzales Yaksic, consultado por este medio, consideró que es una retención que incurre en muchas arbitrariedades, comenzando por el hecho que Vías Bolivia no es agente de retención de aportes sociales y terminando en la transferencia de bienes del Estado a cuentas privadas o entidades sin personería jurídica.



LEY QUIROGA SANTA CRUZ



Artículo 28°.- (Enriquecimiento Ilícito) La persona natural (¿dirigentes del transporte?) que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio (...)afectando el patrimonio del Estado (...) será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años (...).



Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o exrepresentantes legales de las personas jurídicas (Federación de Choferes 1º de Mayo) que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado (...).



ANÁLISIS



Marcelo Gonzales Yaksic. Abogado



Vías Bolivia no es agente de retención de seguridad social



Vías Bolivia no está autorizada para actuar como agente de retención de contribuciones a la seguridad social. Menos existe una norma legal que la designe en esa calidad. Lo que es peor: no hay forma de identificar a los aportantes de esos 20 centavos y menos se conoce si la entidad que presta servicios de salud a los choferes está legalmente constituida.



No existe forma de destinar fondos públicos a entidades ficticias e inexistentes. Las normas básicas de administración de bienes y servicios lo prohíben expresamente. Tampoco existe la condición suspensiva de recaudar y pagar una contribución de seguridad social a cuentas particulares o algún ente gestor de salud fuera del sistema de seguridad social.



Los ejecutivos de Vías Bolivia han violado la ley al retener contribuciones a la seguridad social con un acuerdo o contrato con los transportistas al margen de normas básicas de administración de bienes y servicios, mucho más si los montos mensuales recaudados y pagados superan los 20 mil bolivianos.