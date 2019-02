Hasta $us 15.000 al día pierde empresa por avería de ducto





07/02/2019 - 07:02:38

Correo del Sur.- Las lluvias provocaron derrumbes que afectaron cerca de 120 metros de gasoducto en la Serranía Los Milagros, entre las estaciones Cerrillos y Torrepampa de Chuquisaca, por lo que se disminuyó el abastecimiento de gas natural a Sucre y Potosí, según un comunicado de YPFB.



Casi 30 empresas medianas de Chuquisaca se perjudican con el corte de gas natural producto de una avería de un gasoducto entre las estaciones de Cerrillos y Torrepampa. Según el cálculo del gerente general de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Juan Manuel Dipp, una de estas firmas pierde por día 15.000 dólares.



La provisión del energético aún no fue restituida pese a los trabajos que, según un comunicado publicado el lunes por YPFB Transporte, se vienen realizando desde que se identificó el problema, el pasado sábado, aunque por las inclemencias del tiempo, personeros de la subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recién pudieron acceder el martes a la zona. El problema fue detectado por la serranía Los Milagros, próxima a la quebrada Corpusillos, en el Chaco chuquisaqueño.



Por este problema, representantes de la Federación de Empresarios Privados y de diferentes cámaras de Chuquisaca sostuvieron ayer una reunión con los ejecutivos de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos y el Distrito Comercial de Chuquisaca de YPFB, quienes informaron sobre el operativo que viene realizando la estatal petrolera. Auguraron que el abastecimiento de gas se normalizará entre hoy y mañana, viernes.



Para los industriales y empresarios, la merma de gas genera millonarias pérdidas, pues se encuentran paralizadas desde el fin de semana. El Reglamento de distribución de gas natural por redes establece que, en casos de emergencia, los cortes deben efectuarse en primer lugar a los “usuarios industriales”.



Aunque señaló que todavía no se cuantificaron las pérdidas, el gerente general de CAINCO explicó que cuenta con el reporte de 27 empresas medianas perjudicadas por el corte y calculó que sólo una de éstas pierde 15.000 dólares por día.



Entre las firmas afectadas no figura la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), que se encuentra funcionando normalmente, según señalaron desde Relaciones Públicas de la factoría.



“En una de las empresas, por ejemplo, por día pierde 15.000 dólares, es realmente preocupante, es un daño grande sobre todo para empresas que tiene contratos y compromisos que cumplir. Por este tema no están cumpliendo con el riesgo de perder mercados internacionales”, señaló Dipp.



Ante este inconveniente, YPFB informó a los industriales que esperan dar solución a la avería en el gasoducto Taquiperenda-Cochabamba hasta hoy, por la noche, o el viernes a primera hora. Caso contrario, se evalúan alternativas para retomar el abastecimiento del energético y en las próximas horas emitirán un comunicado oficial.