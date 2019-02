Gobierno paraliza búsqueda de desaparecidos para habilitar la ruta hacia Caranavi







07/02/2019 - 06:45:52

La Razón.- Según datos preliminares, unas siete personas continúan desaparecidas en medio de la mazamorra generada por dos deslizamientos en la ruta hacia Caranavi. El Gobierno anunció este miércoles que las tareas de búsqueda serán suspendidas de forma momentánea en las próximas horas, con el fin de que maquinaria pesada ingrese al lugar para habilitar esa vía que conecta La Paz con los municipios del norte y con el Beni.



Al término de la reunión de gabinete, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, se refirió a los trabajos que se realizarán en la zona del siniestro, que al momento dejó 15 personas fallecidas y más de 40 heridas.



“Por razones humanitarias necesitamos habilitar el camino a Caranavi, por lo tanto, se va continuar con las labores de búsqueda y rescate unas horas más, pero luego vamos a introducir equipo pesado al lugar para hacer un terraceo, estabilizar el lugar y habilitar una vía provisional. Lamentamos que las familias hayan sufrido pérdidas, pero deben entender que la búsqueda no puede ser indefinida”, argumentó la autoridad.



Más temprano, el presidente Evo Morales había anunciado que un estudio técnico establecía que la solución para la zona del derrumbe puede darse antes de las dos semanas que había calculado su despacho.



Los familiares de al menos siete personas viven un drama y continúan a la espera de encontrar los cuerpos de sus seres queridos, a quienes han declarado como desaparecidos porque no tienen ni un solo rastro de su paradero, por lo que el martes pidieron a las autoridades continuar con las tareas de búsqueda y rescate.



En cuanto a los vuelos solidarios habilitados por el Gobierno y a los que se sumó la empresa Amaszonas, Zavaleta dijo que estiman que en las próximas 48 horas se concluya con el transporte de todas las personas que se encuentran paradas en diferentes puntos debido a los deslizamientos en la ruta a Caranavi y las lluvias que anegan poblados como San Borja y Rurrenabaque.



Inundaciones en el país



Respecto al total de fallecidos y de familias damnificadas por los efectos de las lluvias y las riadas, la autoridad gubernamental recordó que son 18 los muertos (15 en Caranavi y tres en el resto del país) y 2.039 las familias, aunque se prevé que la cifra se incremente debido a que las precipitaciones pluviales continuarán a lo largo de las siguientes semanas.



Según Zavaleta, al momento ningún departamento se ha declarado en emergencia, y solo se emitió alerta naranja en varios municipios del departamento del Beni y La Paz para atender los casos de inundaciones.



Asimismo, indicó que el nivel de las aguas de los ríos bajó en los municipios de San Borja y Rurrenabaque. Un dato que fue confirmado por las autoridades regionales.



En lo que respecta a los recursos económicos destinados para atender los desastres ocasionados por las lluvias y prestar ayuda a los damnificados, Zavaleta recordó que el Gobierno destinó la pasada gestión Bs 49 millones, misma que se replicará este año debido a que, por el momento, no se ha visto necesario incrementar esa cifra.