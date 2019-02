Desastres: No somos limosneros para solicitar ayuda internacional





06/02/2019 - 21:11:14

Santa Cruz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el miércoles que el país tiene recursos para atender las emergencias que provocan las inclemencias climáticas y no es necesario solicitar ayuda internacional.



"Allá donde haya problemas vamos a estar presentes, el país tiene los suficientes recursos para atender a su gente, no somos limosneros, ya pasó esa época (...), eso déjelo a Carlos Mesa, acá tenemos un Gobierno digno con los recursos suficientes para atender lo que se requiera", dijo a los periodistas.



La autoridad explicó que desde el primer momento en que se registra una emergencia Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa, se moviliza para ayudar a los afectados, al igual que los ministerios de Obras Públicas y Salud, que desplazan helicópteros, alimentos, maquinaria, ambulancias y voluntarios para atender a los afectados.



García Linera ponderó el trabajo de los rescatistas a los que calificó de "ángeles" y voluntarios con especialidad que entregan su vida y tiempo por los demás y arriesgan su vida.



Varias regiones del país fueron azotadas en las últimas semanas, por las lluvias que se registran u provocan riadas e inundaciones y afectaron a sembradíos y familias.