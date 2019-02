Lanzan convocatoria para presentar plato bandera departamental y rutas gastronómicas del país







06/02/2019 - 20:52:16

La Paz, (ABI).- La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, lanzó el miércoles la convocatoria para presentar el "Plato Bandera" departamental y las "Rutas Gastronómicas" del país, con el propósito de preservar las tradiciones y el patrimonio nacional. Además de impulsar el turismo interno y externo.



"Nuestro trabajo se enmarca de acuerdo a un plan político social económico, donde buscamos fomentar nuestra producción agrícola y la elaboración de alimentos, además de fortalecer el empleo, identidad y gastronomía originaria de Bolivia y mostrar al mundo la gran variedad y la exquisita comida del país", dijo en el acto de lanzamiento de esta convocatoria.



Alanoca explicó que podrán participar de la elaboración de las propuestas del "Plato Bandera" y las "Rutas Gastronómicas" las gobernaciones y alcaldías, a través de sus unidades o direcciones de turismo; también asociaciones de chefs, escuelas gastronómicas de instituciones públicas y privadas.



La convocatoria consiste en presentar cinco propuestas para el "Plato Bandera" con su respectiva explicación en no más de 2.000 palabras, debe ser típico y tradicional de cada región, además incluir fotografías de alta calidad para desarrollar artes de promoción.



Mientras que para las "Rutas Gastronómicas" deben ser tres propuestas, cada una debe contar con una investigación de no más de 2.000 palabras, además de especificar el detalle de dónde se puede consumir un plato específico y una ruta general.



Las propuestas deben ser enviadas a la Dirección General de Turismo del Ministerio de Culturas en La Paz hasta el 30 de septiembre, mientras que quienes deseen emitir un voto en favor de alguna ruta o plato podrán hacerlo a través de la página de Facebook del Viceministerio de Turismo, dando un "like" a la imagen de su preferencia.