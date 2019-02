Prevén movilizar 2.000 personas para rechazar repostulación de Evo durante sesiones de CIDH







06/02/2019 - 20:40:42

El Día.- Las plataformas ciudadanas, los comités cívicos y los políticos pretenden movilizar 2.000 personas a la ciudad de Sucre para rechazar la "reelección indefinida", las protestas pacíficas se realizarán de forma paralela a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"Vamos a estar en Sucre todas las plataformas, se va a presentar un documento a la CIDH, vemos un precedente en Nicaragua (sobre la reelección), creemos que ese es el camino de Bolivia. Son 2.000 personas que se concentrarán en la ciudad", declaró Guillermo Paz a ANF.



La movilización tiene por objetivo rechazar la "repostulación indefinida" de las autoridades electas, específicamente aludirán al caso del binomio del MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera que avanzan hacia su cuarta repostulación.



Paz manifestó que además de las plataformas ciudadanas, también se movilizarán los comités cívicos y los políticos porque se "trata de luchar por la democracia", comentó. Pretenden que la CIDH y los visitantes conozcan que en Bolivia se rechaza la reelección sin límites.



Siete comisionados de la CIDH llegarán a Sucre además del personal de apoyo para la realización de las sesiones públicas y privadas en las que abordarán diferentes temas vinculados a la violación de derechos humanos.



Paz aseguró que serán movilizaciones pacíficas "vamos a protestar con el Bolivia dijo No", los encuentros serán en la ciudad y luego se trasladarán a la sede de las sesiones en el Centro de Convenciones ubicado en la Glorieta.



Entre tanto, el oficialismo reitera que de acuerdo al reglamento de la CIDH en las sesiones no abordan temas vinculados al país anfitrión. El organismo empieza a trabajar de manera reservada del 7 al 11 de febrero y desde el 11 recibirán a los peticionarios.



No obstantes las plataformas pretenden dejar el documento para manifestarse sobre la "reelección indefinida".