Médicos abandonan, otra vez, el diálogo por el SUS







06/02/2019 - 20:39:41

Erbol.- El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, abandonó otra vez el diálogo entre el sector salud y el Gobierno, respecto al Sistema Único de Salud (SUS).



El pasado 7 de enero, Larrea ya había abandonado una reunión similar en Cochabamba, bajo el argumento de que el Gobierno mentía respecto a la inversión para el SUS.



Este miércoles, el dirigente volvió a dejar el diálogo, también realizado en Cochabamba, alegando que no puede haber conversaciones mientras se discute la ley del seguro universal en la Asamblea.



Larrea sostuvo que es respetuoso de la decisión de los médicos del departamento de La Paz, que consiste en no realizar conversaciones con el Gobierno mientras se trata el proyecto de ley en el Legislativo.



"No podemos seguir nosotros en diálogo cuando la ley se está tocando en el parlamento, y cuando le hemos pedido a la Ministra que esto se suspenda en el tratamiento", señaló.



El proyecto de Ley del SUS, que en realidad es una modificación a la Ley 475 de Servicio Integral de Salud, ya fue aprobada en una comisión de la Cámara de Diputados.



Larrea señaló que no puede haber una reunión en que se explique a los médicos una ley que ya está siendo tratada en la Asamblea. Considera que, en esas circunstancias, sus propuestas de modificación no serán escuchadas.



El resto de los dirigentes del sector salud se mantuvo en la reunión.