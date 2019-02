MAS dice que caso de Ortega en Nicaragua es diferente a la reelección de Evo







06/02/2019 - 20:35:14

Los Tiempos.- El expresidente del Senado, Milton Barón, aseguró que el caso de Nicaragua con Bolivia no se asemeja, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda en contra de la reelección de Daniel Ortega; porque el binomio del MAS fue "legalizado" con la sentencia del Tribunal Constitucional y las Elecciones Primarias.



Barón en una conferencia salió a explicar que el caso nicaragüense y boliviano es muy distinto, porque el demandante en el país caribeño objeta la falta de mecanismos internos para su demanda, sin embargo, en el país -dijo- no solo hubo una sentencia constitucional sino unas Elecciones Primarias.



"Respecto a nuestro país, es que este tema de la postulación de nuestro presidente y vicepresidente es un tema resuelto por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional y además por unas elecciones Primarias, en las cuales hubo participación de observadores de la OEA", afirmó.



El gobernante MAS impulsó las Elecciones Primarias pese a que el Tribunal Supremo Electoral había propuesto su aplicación progresiva con el objetivo de fortalecer y democratizar la participación política de los militantes de las organizaciones políticas.



Se realizó a pesar de las observaciones de que existieron binomios únicos y que en los hechos no se cumplía el principio de "elección" de los binomios en las internas de los partidos políticos.



Barón reiteró que si "alguien quiere comparar (ambos casos), podemos decir que no solo hay una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional sino que tuvimos unas Elecciones Primarias los cuales tienen carácter vinculante para las elecciones nacionales".



La oposición advirtió que el MAS con las Primarias buscaba "legitimar" a sus candidatos "ilegales", porque pese a los resultados del referéndum del 21F se proclamaron candidatos.



Asimismo, detalló que el caso de Nicaragua solo fue admitido en la CIDH y que una vez que esta instancia analice el tema, determinará si hay o no materia jurídica para continuar con el caso; si existe, se remitirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



En la hipótesis que la Corte-IDH reciba el caso se pronunciará en el fondo de la demanda; pero el legislador insiste que las candidaturas de Morales y García Linera están totalmente en el marco legal y legítimo.



"Es decir, tenemos en carrera los nueve binomios, uno de ellos Evo y Álvaro, creemos que en la acción abstracta de inconstitucionalidad está argumentado y a nuestro juicio del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica establece que los derechos políticos se ejercen de manera amplia e irrestricta", sostuvo.



Por su parte, el senador Oscar Ortiz manifestó que el caso de Nicaragua marcará un precedente para Bolivia, porque los argumentos sobre la repostulación de Ortega son prácticamente los mismos que usó el MAS en Bolivia para "imponer" la cuarta repostulación de los mandatarios.



Asimismo, dijo que esperan que la CIDH pueda dar celeridad en el tratamiento del caso boliviano, toda vez que las elecciones nacionales están programadas para el mes de octubre de 2019.