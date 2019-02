MAS prepara libros electorales para inscribir a militantes nuevos y depurados







El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, informó el miércoles que el partido oficialista prepara libros electorales para inscribir a militantes nuevos y a aquellos que fueron depurados en las elecciones primarias de enero último.



“Vamos a abrir nuevamente los libros de inscripción de los militantes, porque muchos que han sido depurados (en las primarias) y no han logrado inscribirse militantemente al proceso de cambio, pero ahora vamos a volver a inscribir”, dijo a los periodistas.



García agregó que el MAS solicitará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) nuevos los libros electorales para la inscripción de sus nuevos y antiguos militantes.



Las inéditas elecciones primarias en Bolivia se realizaron el 27 de enero, pero muchos militantes del MAS no pudieron emitir su voto, porque no aparecieron en las listas de simpatizantes del partido.



“Esto (las inscripciones) lo haremos después del ampliado del MAS, que se fijó para el 23 de febrero, donde analizaremos lo que fue las elecciones primarias y el tema fundamental que son las elecciones generales de 2019”, agregó García.