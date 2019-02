Gobierno de Brasil proyecta economía de $us 270 mil millones con reforma de pensiones





06/02/2019 - 20:11:50

Agencia Brasil.- Según dijo el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, la propuesta de reforma de la Seguridad Social que será presentada por el gobierno proyecta una economía de por lo menos US$ 270 mil millones para Brasil en un período de 10 años. La afirmación se dio en una rueda de prensa con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien llegó a decir que el tema podría ser votado por los parlamentarios hasta mayo.



“Simulamos [la reforma] con 15 años, con 20, con 10. El valor de U$ 270 mil millones es para 10 años, pero hay simulaciones en que es de US$ 270 mil millones en 15 años también, de valor presente. Es lo que estamos ajustando”, afirmó el ministro. Guedes volvió a criticar el actual sistema de pensiones, que, según él, profundiza desigualdades sociales y contribuye al desempleo.



“Son 96 millones de brasileños económicamente activos y 46 millones que no contribuyen y van a envejecer. Así que van a arruinar la Seguridad Social. Nuestro desafío es no solo salvarla sino impedir que sea un mecanismo perverso de transferencia de ingresos, y al mismo tiempo librar a las futuras generaciones de la trampa en que las generaciones pasadas cayeron, que fue producir un sistema que empeora la desigualdad y destruye empleos masivos”, agregó.



Edad mínima



Preguntado sobre el establecimiento de una edad mínima única de 65 años para hombres y mujeres, filtrado de la propuesta el lunes (4), Guedes reforzó que la decisión final es del presidente de la República.



“Ustedes saben que la posición, por ejemplo, del diputado Rodrigo Maia, es que fuesen iguales [las edades mínimas de jubilación], porque las mujeres tienen, incluso, una expectativa de vida más larga. Pero la posición del presidente Bolsonaro siempre fue que no, que las mujeres debían jubilarse a una edad menor”, dijo el ministro.



Paulo Guedes dijo que, si se fija la edad mínima de 62 años para hombres y 57 para las mujeres, como llegó a mencionar el presidente el mes pasado, la economía sería menor de US$ 270 mil millones. En este escenario, sin embargo, las reglas de transición podrían ser más duras para la generación actual.