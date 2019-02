Ingresará a la cancha Bad Bunny participará del juego de las estrellas de la NBA







06/02/2019 - 16:59:10

Perú21.- El trapero puertorriqueño Bad Bunny tuvo un 2018 lleno de retos y éxitos. Grabó con artistas de renombre como Drake, Cardi B, Jennifer Lopez y Will Smith; asimismo, se presentó en los American Music Awards, y el 2019 lo empieza con una gran sorpresa: estará presente en el juego de las estrellas de la NBA.

Mientras se prepara para ofrecer dos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante Bad Bunny fue confirmado en el partido de las estrellas y no para cantar, sino que formará parte del equipo visitante dentro del campo.



De acuerdo a un comunicado emitido por la NBA, el trapero Bad Bunny formará equipo con otras 11 celebridades, entre los que destaca Ray Allen, el máximo trespuntista de la historia de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto.



Bad Bunny y Ray Allen también estarán acompañados del rapero estadounidense Quevo, quien ganó el premio del Jugador Más Valioso en la edición del año pasado. Este equipo será dirigido por Sue Bird, miembro del equipo campeón de WNBA (NBA femenino), Seattle Storm.



Por su parte, el quinteto local será dirigido por la exbaloncestista estadounidense y tres veces campeona olímpica, Dawn Staley, y estará conformado por la rapera estadounidense Rapsody, el exfutbolista americano Steve Smith, el jugador Jay Williams, y A"ja Wilson, la Novata del Año de la WNBA 2018.



Dato:

- El juego de estrellas de la NBA tendrá lugar en Charlotte, Carolina del Norte, el próximo 16 de febrero.