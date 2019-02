Jennifer Lawrence se ha comprometido Te presentamos al guapo afortunado







06/02/2019 - 16:54:46

Quien.- A principios del pasado verano comenzó a rumorarse por primera vez que Jennifer Lawrence podía tener un novio "secreto", el primero que se le conocería desde su ruptura con el cineasta Darren Aronofsky . La identidad de ese misterioso hombre no tardó en desvelarse: se trataba de un experto en arte llamado Cooke Maroney que no formaba parte de la industria del cine.



En su lugar, el nuevo novio de la famosa actriz trabaja en la prestigiosa galería neoyorquina Gladstone 64 y a través de su empleo cuenta con conexiones con el mundo del entretenimiento -uno de sus clientes más famosos es el padre de Lena Dunham, el artista Carroll Dunham-, pero no fue así como conoció a su futura esposa. Según apuntan varios informantes, la encargada de presentarlos fue la mejor amiga de la intérprete, Laura Simpson, y en septiembre quedó claro que su relación sentimental se había consolidado por completo cuando asistieron juntos a la premiere en Nueva York de la película "La Favorita", donde coincidieron con dos ex de Jennifer: Aronofsky y el actor Nicholas Hoult, uno de los protagonistas de la cinta.



A partir de aquel momento la pareja comenzó a relajarse considerablemente y empezó a ser habitual verlos juntos en público. Precisamente durante una de esas salidas en las que fueron fotografiados por los paparazzi surgieron los rumores -confirmados ahora por el representante de ella- de que se habían comprometido, pues ella lucía un impresionante anillo en el dedo anular.



Sin embargo, parece poco probable que ninguno de los dos se vaya a animar a dar más información al respecto en vista de la discreción que los caracteriza: la actriz es famosa por evitar a toda costa las redes sociales para proteger su vida personal y, aunque su prometido sí cuenta con un perfil de Instagram, es privado.