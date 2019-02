Thalía hace limpia de clóset y muchos desean los increíbles zapatos que tirará







06/02/2019 - 16:50:45

Quien.- El espíritu de la especialista en orden Marie Kondo se apoderó de la cantante mexicana Thalía, quien decidió ordenar su enorme armario para deshacerse de decenas de zapatos y prendas que ya no usa.



A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de éxitos del pop en español como "Arrasando" y "Amarillo Azul", hizo partícipe a sus más de 12 millones de seguidores de este proceso de depuración.





Fue a través de las stories de la red social que la protagonista de famosas telenovelas mexicanas, mostró la cantidad de zapatos con los que cuenta y de los que se deshizo. Entre las marcas que se distinguen se encuentran Dior, Jimmy Choo y Manolo Blahnik.



Fanáticos de todas partes del mundo comenzaron a enviarle mensajes a la cantante en los que le pedían algunas de sus prendas a lo que ella reaccionó “ya no se alebrestaron todos, cada quien quiere cositas”.



Una de las protagonistas de esta serie de mensajes fue una chamarra de cuero. Thalia estaba indecisa en si debía deshacerse de ella o no. “Ya le di uso”, decía a manera de conclusión.



La cantante se ha convertido en una de las celebridades más activas en Instagram. Incluso ha protagonizado fenómenos virales como el de su video "me oyen, me escuchan" que dio paso al #ThaliaChalenge.