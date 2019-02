La espectacular bienvenida que recibió Jacky Bracamontes en su regreso a México







06/02/2019 - 16:49:35

Quien.- Luego de pasar una temporada en Miami, ciudad en la que estuvo haciendo algunos proyectos y donde incluso tuvo a sus gemelas Emilia y Paula, la conductora Jacky Bracamontes está de vuelta en México.



Y para darle la bienvenida, su marido, el piloto de carreras Martín Fuentes, le preparó una sorpresa que no sólo emocionó a la conductora, sino también a sus hijas mayores, Caro y Jacky.





En varias stories y un video compartidos en las redes sociales de ambos se ve cómo Jacky y las niñas van llegando a una habitación y al abrir la puerta se encuentran con que el piso está tapizado de pétalos de rosa blancos.



Y al fondo, sobre una cama aparece un gran ramo, pero de globos color plateado, con la frase “Welcome back” .



“¡No manches! Te volaste la barda. ¿Qué onda con esto? No manches, qué sorpresa más bonita. Gracias”, le dice Jacky a Martin, y luego lo recompensa por un beso. Pero la emoción no termina ahí, porque después Caro descubre una caja también sobre la cama y Martín le dice que sí, que también hay regalos para las niñas.





Además de todo el tiempo que le implica tener dos recién nacidas en casa, Jacky Bracamontes participa como conductora en el programa de Unicable "Netas Divinas", así es que arranca 2019 con mucho trabajo.