Michelle sorprende cantando, ¿heredó el talento de su padre?







06/02/2019 - 16:48:14

Quien.- A pesar de que Michelle Salas es hija de Luis Miguel, no siguió los pasos de su papá para dedicarse al canto, la carrera de la primogénita de "El Sol" se enfoca al modelaje; sin embargo eso no es una limitante para que Michelle presuma los dotes artísticos que lleva en lña sangre.



La modelo compartió una serie de videos en los que felicita a su mamá, Stephanie Salas por su cumpleaños y en donde explica que no pudo pasar el día con ella porque tenía una cita en migración.

En una primera toma, se ve a Michelle frente al espejo de lo que parecer ser un gimnasio, después explicó que le da mucha pena cantar en público.





En la siguiente storie no se ve a Michelle, sino el piso de su gimnasio mientras se escuchaba de fondo "Happy Birthday". Algo que sorprendió es lo entonada que se escucha a pesar de no dedicarse al canto.



Al final terminó las historias de instagram diciendo: "san se acabó la serenata y no lo vuelvo a hacer". Y honestamente, esperamos lo contrario ya que se escucha bastante bien.