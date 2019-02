Cómo hacer tu propio parlante inteligente con ayuda de un celular que ya no uses





06/02/2019 - 16:41:03

Infobae.- En los últimos dos años surgieron una gran variedad de parlantes inteligentes, es decir: altavoces que integran un asistente virtual como Siri, Alexa o el Asistente de Google (Google Assistant).



Ahora bien, estos asistentes se encuentran diferentes dispositivos, entre ellos, por ejemplo, está el Asistente de Google que se encuentra en los móviles que cuentan con Android Marshmallow (6.0) en adelante.



Teniendo esto en cuenta, es posible convertir un parlante tradicional en un altavoz inteligente. Solo hace falta contar con un móvil con el Asistente de Google y seguir los siguientes pasos:



Para saber si el móvil integra el Asistente, basta con mantener el botón de Home presionado unos segundos y decir "Ok, Google" para convocarlo.



Para que el asistente esté atento a las órdenes de voz del usuario hay que ingresar al menú de Configuración del celular (presionando en el ícono de la tuerca) luego ir hasta Google/Búsqueda, el asistente y allí activar la opción Voice Match.



Aquí se activa la opción para que el celular reconozca la voz del usuario y se active al escuchar "Ok, Google"en cualquier momento, incluso cuando la pantalla esté apagada.

Dentro de Voz está Voice Match, donde se debe habilitar la opción para acceder al asistente en cualquier momento, incluso cuando está la pantalla apagada, diciendo simplemente “Ok, Google”.

Dentro de Voz está Voice Match, donde se debe habilitar la opción para acceder al asistente en cualquier momento, incluso cuando está la pantalla apagada, diciendo simplemente “Ok, Google”.



El siguiente paso consiste en vincular el celular al parlante, por medio de bluetooth o un cable. De ese modo, se podrá interactuar con el altavoz a través de comandos de voz.



Cabe destacar que los parlantes inteligentes como el Google Home cuentan con cancelación de ruido y potentes por lo que tienen la capacidad de detectar la voz del usuario con mayor precisión. Es probable que este parlante casero no sea tan preciso, pero no dejará de ser una herramienta útil para el hogar.