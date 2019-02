Angela Ahrendts, la mujer que podría haber sucedido a Tim Cook, deja Apple







06/02/2019 - 16:37:08

Infobae.- Angela Ahrendts dejará Apple en abril, según anunció la compañía, hace apenas unas horas. La directiva se desempeña, desde hace cinco años, como vicepresidenta de Servicios Minoristas (Retail). La partida de quien era considerada una posible sucesora de Tim Cook resultó una verdadera sorpresa para el mundo corporativo.



En su lugar quedará Deirdre O"Brien, vicepresidenta de la división People en Apple. O´Brien asumirá el rol de Ahrendts y también seguirá con su actual cargo. O sea que fusionará todas las tareas en un nuevo puesto con mayor responsabilidades y desde donde reportará directamente a Cook



Angela Ahrendts llegó a Apple en 2014, tras dejar su puesto como CEO de la marca Burberry y lideró una verdadera revolución en las tiendas Apple. Durante su gestión se abrieron más de 100 locales en todo el mundo.



Pero además de sumar volumen al negocio, apostó al rediseño. Los locales pasaron a ser más espaciosos, con una estética particular en los colores y disposición de los muebles e incluso algunos incorporaron árboles en los espacios abiertos.



La idea fue convertir lo que hasta ese entonces eran meras tiendas comerciales en espacios de encuentro para propiciar la interacción social. Todo con el objetivo de crear mayor fidelización con el cliente, un sentido de pertenencia más profundo.





En este sentido, durante su gestión se inició el programa "Hoy en Apple" (Today at Apple), que consiste en capacitaciones gratuitas que se dictan en los locales, para que los clientes aprendan Arte, Fotografía, Música o Diseño.



Ahrendts, que por su puesto estaba a cargo de más de 500 locales y 70 mil empleados, dijo en 2017: "Queremos que la gente diga: "Vamos a encontrarnos en Apple, ¿viste lo que está sucediendo en Apple?". En esta oración queda plasmado su concepto de crear una comunidad en torno de la marca. Y mal no le fue: su gestión fue considerada exitosa y la marca siguió creciendo en los últimos años.



De hecho, Apple se convirtió en la primer empresa estadounidense en valer un trillón de dólares, en agosto del año pasado; y las computadoras Mac marcaron un récord de ventas, en el cierre del último trimestre.



Pero también es cierto que la venta de iPhones cayó y eso trajo aparejado, a comienzo de este año, una baja en el valor de las acciones de la compañía. La caída en las ventas responde a varios factores, entre ellos la desaceleración económica en China, así como la reducción de la demanda sobre todo en mercados donde los teléfonos de Apple pueden resultar muy caros para el bolsillo del usuario promedio.





La compañía comenzó a tomar cuenta de esto y por eso Cook anunció que está contemplando reducir el precio del iPhone en países donde la moneda local se desvalorizó respecto del dólar. Probablemente sea apenas una de las tantas medidas que se irán tomando para repuntar la situación.



Daniel Ives, analista de la compañía Wedbush Securities, dijo en una nota publicada en The Telegraph, que la partida de Ahrendts resulta inesperada porque era considerada una directiva clave en la compañía, con la posibilidad de suceder a Cook y con un rol vital en el manejo de las más de 500 tiendas que habían en todos los continentes.



De todos modos, si bien considera que esta noticia sorprende, reconoce que "el cambio podría ser bueno para Apple, ya que el último año ha sido mediocre", entre otras cosas, por la reducción de las ventas de móviles.





Cabe destacar que esta situación afectó al rubro en general y no sólo a Apple. Las cifras de teléfonos móviles vendidos en todo el mundo disminuyeron un 4,1% en 2018, según datos de la firma de investigación IDC, que, a su vez, estima que habrá nuevas caídas este año.



No se anunció todavía cuál será el próximo paso que dará Ahrendts, o cuál será el nuevo rumbo que tomará. En el comunicado solo se dice que deja Apple para" ir tras nuevos objetivos personales y profesionales"



"Quiero agradecer a Angela por inspirar y llenar de energía a nuestros equipos durante los cinco últimos años", escribió Tim Cook en el comunicado. "Ella ha sido muy positiva, una fuerza de transformación, tanto para las tiendas de Apple como para las comunidades a las que sirvió. Le deseamos lo mejor ahora que inicia un nuevo capítulo".