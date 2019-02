Desde los WiFi oficiales a bloquear la pantalla: Ocho consejos para navegar en el Día







06/02/2019 - 16:12:28

Emol.- Este miércoles 5 de febrero, en Chile y otras 100 naciones, se celebran el Safer Internet Day o mejor conocido como el "Día Internacional de la Internet Segura". Jornada que fue propuesta en 2004 por la Unión Europea y que este 2019 incita a la colaboración mundial para crear una mejor red.



Te presentamos en Emol ocho tips para tener en cuenta durante estas vacaciones, para así promover las buenas prácticas y crear conciencia tanto en las redes profesionales como personales: 1. Una red Wi-Fi segura si o sí Sea donde sea que estés, en algún hotel o cafetería, lo importante es preguntar cuál es la contraseña del WiFi oficial, ya que muchas veces existen cuentas falsas que tienen nombres parecidos a las originales. 2. No te suscribas a todo Distintos servicios solicitan información personal para poder adquirirlos, tanto como el nombre, el correo y/o las direcciónes de nuestras casas.



Al darlas, los datos de los usuarios se dirigen a bases de datos enormes que pueden terminar con tu número en la lista de espera de un call-center. “Hay que ser cuidadosos con la información que entregamos a diversos sitios web", asegura a Emol el director de marketing de Samsung en Chile, Leonardo Lima.



"Es común que las páginas pidan datos como el teléfono o la dirección, pero pueden terminar en bases de datos de otras empresas de servicio y comienzan los llamados telefónicos no deseados. Fíjate en que sea un sitio web oficial de la empresa u organización, que esté en tu idioma local, y que sea reconocible”, explica. 3. HTTPS A través de la navegación online y la multiple cantidad de plataforma que visitamos a diario, para buscar un dato por ejemplo, se puede llegar a páginas poco visitadas. Sugerimos siempre revisar que los sitios web tengan URL, para así identificar que no sean virus que se queden con nuestra información.



Lo ideal es reconocer que salga "https", el protocolo seguro de transferencia de hipertexto. 4. Preferir la versión original Es importante tener en cuenta que los virus también se propagan por medios de descarga de contenido, especialmente en soportes como videos, canciones e imágenes. Por ende, siempre es mejor bajar algún paquete turístico, mapa o catálogo oficial de la ciudad. "Aquí la recomendación es siempre descargar contenido de la fuente original. En equipos Android, hay que mantener activado en "Configuración" el monitor de permisos de aplicaciones, además de Google Play Protect .Así evitas que el celular pueda descargar desde la tienda de apps, algunas de origen peligroso o desconocido", agrega Lima. 5. Copias y más copias Tanto nubes como otro sistemas te facilitan la recuperación de información y aplicaciones que tienes en tu dispositivo, llegando a salvar por completo tu agenda de contactos. Para evitar el caso contrario y ahorrarse esos costos, se recomienda realizar una copia periódicamente. ¡Más si trabajas con el teléfono! 6. Actualizaciones Mantener los sistemas operativos siempre actualizados significa, literalmente, que dejas atrás las versiones antiguas de softwares. Esto responde a que todo el equipo desarrollador ha trabajado en ellos para responder a potenciales problemas. No ignores el mensaje, tanto en tu celular como en tus aplicaciones. 7. No tener la misma clave Esencial para cada usuario, cuenta o perfil en la tonelada de plataformas que existen en la red. "Es comprensible que al tener muchas cuentas, sea complejo recordar una clave diferente para cada una. Sin embargo, tener la misma contraseña para todo deja al usuario en una posición muy vulnerable: si alguien adivina o da con tu clave por otro medio, podrán acceder a toda tu información. Por otro lado, nunca está demás decir que no hay que compartir claves con terceras personas”, profundiza el ingeniero de la empresa tecnológica. 8.- Bloquear pantallas No por última menos importante, esta recomendación protege a los usuarios de acceso no autorizados al teléfono y a las aplicaciones que resguardan nuestra información. Lo mejor es configurar el dispositivo para que este se bloquee automáticamente y no utilizar series numéricas consecutivas, tan fáciles, como 1234.