Contingencia Rural reporta afectación preliminar de 1.500 hectáreas de cultivos por desastres naturales







06/02/2019 - 12:54:40

La Paz, (ABI).- El jefe de la Unidad de Contingencia Rural, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Franklin Condori, informó el miércoles que 1.500 hectáreas de cultivos fueron afectadas por los desastres naturales, dato que es aún preliminar.



"El dato es muy parcial hay cifras preliminares hemos ido trabajando con Defensa Civil que proporción puede ser entre 1.400 a 1.500 hectáreas, pero ahora estamos viendo, tomando algunos registros a las comunidades, también que se han acercado para hacer la evaluación, pero probablemente los datos pueden aumentar en función al daño que se puede ver", dijo a la ABI.



Condori afirmó que el reporte de afectación es mínimo y que no tiene ninguna incidencia en la producción y provisión de alimentos en el país, tomando en cuenta que en Bolivia se cultivan 3,5 millones de hectáreas.



Por otra parte, informó que técnicos de Contingencia Rural visitaron regiones de San Borja, San Ignacio de Moxos y otras del departamento del Beni para verificar si hay afectación de cultivos o pérdida de ganado vacuno.



No obstante, Condori dijo que por las medidas de contingencia que aplicaron los ganaderos, hasta la fecha no se reportó pérdida de ganado.



"Creo que ahí ha habido un trabajo de prevención muy importante (...), en la identificación de las zonas altas, en el tema de alimentación y agua, el plan de contingencia que se ha trabajado en este tiempo ha coadyuvado para que se vaya de alguna forma protegiendo al ganado", mencionó.