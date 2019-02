Miembros de la CIDH llegan a Sucre y adelantan que escucharán a sectores civiles







06/02/2019 - 12:52:05

Correo del Sur.- Tres de los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Margarette May Macaulay (presidenta), Esmeralda Arosemena de Troitiño (vicepresidenta) y Antonia Urrejola Noguera, además del secretario ejecutivo Paulo Abrão, llegaron a Sucre esta mañana instalar su 171 periodo de sesiones. Los comisionados adelantaron que además de lo que tienen previsto en su agenda, escucharán a los sectores de la sociedad civil, pero no emitirán criterio alguno.



"La expectativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es precisamente acercarnos a la gente, a las poblaciones, a los ciudadanos y ciudadanas porque el trabajo de una Comisión que tiene como objetivo la tutela de los derechos fundamentales, los derechos humanos, muchas veces la población no lo ve de cerca", señaló la Vicepresidenta del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).



El arribo de los restantes cuatro comisionados está previsto para mañana, jueves, con quienes arrancarán de forma inmediata su trabajo en la Capital. Inicialmente, los miembros de la CIDH atenderán audiencias privadas y del 13 al 15 realizarán sus audiencias públicas.



A esa agenda, los comisionados habilitarán un espacio para escuchar los casos de ciudadanos bolivianos que deseen hacer conocer casos o denuncias; sin embargo, aclararon que no emitirán criterio alguno.