Quillacollo: Comité Cívico prevé reactivar casos de anteriores gestiones







06/02/2019 - 12:49:44

Opinión.- El Comité Cívico de Quillacollo prevé reactivar procesos por supuestos hechos de corrupción que se registraron en anteriores gestiones municipales, que no prosperaron y que involucran a exalcaldes de ese municipio.



La inestabilidad de Quillacollo se reflejó en denuncias, procesos y conflictos durante años, hasta en cambios de alcaldes, que en 15 años sumaron 11. El más reciente, Antonio Montaño, fue posesionado el 1 de febrero. El exalcalde suplente Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Municipal Víctor Osinaga están detenidos en la cárcel, implicados en el caso de supuestos actos de extorsión, con cobros de coimas por proyectos.



El Comité Cívico encabezó ayer un cabildo para evaluar la situación. Además, hubo protestas, en puertas de las instituciones públicas, contra la corrupción.



El presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Iván Herrera, dijo que es necesario “lavar la pus en el municipio” y manifestó que acudirán ante el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para presentar las denuncias.



Entre otros aspectos, dijo que es de preocupación el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, “que costó más de 8 millones de dólares y que desde hace unos 10 años se encuentra enterrado bajo tierra” y sin avances en los procesos.



También se refirió a la construcción de un puente situado entre El Paso y Quillacollo, que no fue inaugurado y que se pretendía remodelarlo.



Herrera dijo que harán “una retrospectiva” para que los procesos se extiendan a todos los responsables.



El exconcejal Lorenzo Flores (2010) recordó otros casos, como el del Playón de Marquina, la expropiación de Sierra Mokho, la falsificación de sellos y firmas en Catastro y Urbanismo, la adquisición supuestamente por donación de un carro bombero por el que luego se habría pagado de manera irregular y el proceso observado por la adquisición de material eléctrico.



Lamentó que, pese a entonces haber tomado contacto con diferentes instancias del Gobierno, no hubo respuesta. Existen procesos iniciados en la Fiscalía y casos enviados a la Comisión de Ética, pero tampoco prosperaron. Cuestionó que cuando inició las denuncias fue perseguido hasta ser suspendido de su cargo en el Concejo.



Informó que aportará con documentos para que el Comité Cívico pueda recomenzar. Entre otros, se incluyen dos denuncias contra Osinaga y el alcalde Montaño, quienes fueron implicados en 2010 en supuestos cobros de diezmos a empresas.



Apuntes



Renuncia de concejales



Los cívicos determinaron también darle un plazo de 48 horas a los concejales titulares para que renuncien y se habiliten sus suplentes.



En la actualidad, el concejal Víctor Osinaga del Movimiento Al Socialismo (MAS) está detenido. Ayer, pidió su incorporación en el Concejo Virginia Guarabia, la suplente de Antonio Montaño, del Frente Para la Victoria (FPV), quien es el alcalde suplente temporal.