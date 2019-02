Zavaleta anuncia que hoy cesarán labores de rescate en Caranavi







06/02/2019 - 12:47:55

Los Tiempos.- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, anunció que después de hoy cesarán las tareas de búsqueda y rescate en el lugar de los deslizamientos en la carretera Yolosita-Caranavi, altura Puente Armas Choro, para dar paso a trabajos de estabilización del terreno.



Zavaleta señaló que existen denuncias de que personas aún están desaparecidas, pero no se tiene certeza de que continúen bajo tierra. Pidió entender que las tareas de rescate no pueden durar indefinidamente.



"Necesitamos habilitar el camino a Caranavi, por lo tanto se va a continuar con las labores de búsqueda y rescate unas horas más, seguramente en el transcurso del día de hoy (miércoles) pero luego vamos a césar las tareas de búsqueda y rescate y vamos a introducir equipo pesado al lugar para hacer un terraceo del lugar, estabilizarlo y habilitar una vía provisional vehicular", explicó.



"Lamentamos las familias que han sufrido pérdidas en este lugar, pero se tiene que entender también que la búsqueda y el rescate no puede ser indefinido", agregó el Ministro de Defensa.



Dos deslizamientos registrados el fin de semana en el Puente Armas dejaron el saldo de al menos 15 personas fallecidas.