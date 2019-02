Ministro pide mostrarle denuncia sobre depósitos a dirigentes choferes







06/02/2019 - 12:45:33

Erbol.- El ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, pidió este miércoles que le muestren la denuncia contra por depósitos millonarios que habrían recibido los dirigentes de los choferes. Dijo que de no demostrar acusaciones se cae en un falta



“Cualquier denuncia muéstrenos. Es muy fácil decir ‘hay esto. hay el otro’. Yo podría decir que la gente tiene esto o el otro, pero si yo no demuestro, estoy cayendo en una falta”, dijo Coca, que consideró malicioso preguntar sobre ese tema.



La denuncia fue realizada públicamente por el diputado Wilson Santamaría, quien reveló que desde el 2008 Vías Bolivia, dependiente del Ministerio de Obras, tiene un acuerdo con la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo, para cobrar 20 centavos adicional por el peaje en la Autopista La Paz-El Alto a vehículos de transporte livianos.



El acuerdo señala que esa recaudación de los 20 centavos adicionales debe ser para un Fondo Pro Salud de los choferes. No obstante, según averiguó el diputado, el dinero fue a cuentas bancarias particulares de dirigentes.



Santamaría recibió un informe de Vías Bolivia en el cual se menciona que, en virtud a ese acuerdo, se entregó el dinero a la Federación de Choferes y, además, se detalla la lista de cuentas bancarias particulares en las cuales se hicieron depósitos. Entre 2008 y 2017, el monto llega a casi 12 millones de bolivianos.



En la lista figuran dirigentes como Ismael Fernández, actual ejecutivo nacional de los choferes, que entre 2014 y 2015 recibió en su cuenta particular del Banco Unión un total de Bs1.217.947. También está el actual dirigente de la Federación Departamental Rubén Sánchez, que a una cuenta compartida con Silvia Coya, se le depositó Bs2.879.323.



El diputado pidió al Ministro de Obras que explique por qué se permite un acuerdo de estas características. Aseguró que ese convenio entre Vías Bolivia y los choferes está al margen de la norma.



El ministro Coca concluyó señalando que “cualquier situación de denuncia o lo que sea sin dudas que se va a investigar”.