Gianni Infantino seguirá en la FIFA hasta 2023: no tiene rival para las próximas elecciones





06/02/2019 - 12:35:04

Infobae.- El italo-suizo Gianni Infantino, quien dirige la FIFA desde febrero de 2016, es el único candidato en las próximas elecciones a la presidencia que están previstas para junio, por lo que tiene asegurado un segundo mandato en el organismo que regula el fútbol mundial.



Infantino, de 48 años, sucesor de Joseph Blatter, seguirá como máximo dirigente hasta 2023 tras cerrarse el plazo de presentación candidaturas para las elecciones sin ninguna propuesta opositora, según informó la Federación Internacional.



Infantino encarará su segundo mandato con el respaldo mayoritario de las 211 asociaciones que forman la FIFA, un factor que hizo declinar al ex futbolista suizo Ramón Vega la posibilidad de formalizar su proyecto como alternativa a la presidencia. El ex jugador de Grasshopper, Tottenham, Cagliari, Watford y Celtic, se había postulado públicamente para dotar de un carácter "más democrático" a la FIFA pero no pudo conseguir los apoyos necesarios (mínimo cinco federaciones).



De esta forma, Gianni Infantino cumplirá con lo anunciado antes del comienzo del Mundial de Rusia 2018 y continuará al frente de la entidad madre del fútbol. "Tengo 190 apoyos de diferentes federaciones del mundo. Tenemos una visión para la FIFA. La estamos transformando. Quiero una FIFA fuerte y estructurada", dijo recientemente en una entrevista con EFE.



El abogado suizo ha destacado recientemente que desde su llegada las reservas de la FIFA habían pasado de USD 1000 millones a USD 2.600 millones, con una inversión cuatro veces mayor, y con iniciativas para el desarrollo del fútbol femenino, la implantación del VAR y un proceso limpio y sin escándalos para la elección de la sede del Mundial 2026.



Una de sus grandes medidas será el aumento del número de selecciones participante en el Mundial (32 a 48) para la edición de México, Estados Unidos y Canadá, aunque también lanzó la idea de que se haga en Qatar 2022. La decisión final se tomará en marzo, a partir de las conclusiones de un estudio de fiabilidad.



Por la tanto, las elecciones de la FIFA, que se celebrarán en el 69° Congreso (5 de junio en París), serán una formalidad para confirmar la segunda etapa de la presidencia de quien fuera secretario general de la UEFA hasta que relevó en la presidencia de FIFA al camerunés Issa Hayatou, el hombre que asumió de forma interina el cargo cuando estalló el escándalo de corrupción más grande de la historia de deporte.