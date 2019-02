El Salvador: Bukele reitera que creará comisión contra la impunidad







06/02/2019 - 12:22:35

El Salvador.com.- El presidente electo, Nayib Bukele, ha reiterado que mantiene su intención de crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).



Esta es una de sus promesas de campaña y al confirmarse su victoria en las elecciones del domingo, en su discurso de celebración, trajo a cuento que conformaría la CICIES. “Los corruptos no se escondan donde siempre, sino que van a tener que devolver lo robado”, afirmó.



“Para que no sean palabras que se las lleva el viento, para que no sean palabras que quedan en un mitin, para eso vamos a traer una CICIES”, dijo Bukele en la celebración con sus simpatizantes en la plaza Morazán la noche del domingo.



“Para eso vamos a traer una CICIES que combata la corrupción”, reiteró. “El dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo, nos deben $37 mil millones que van a empezar a pagar, así que empiecen a ahorrar”, dijo en referencia a funcionarios que sean encontrados culpables de corrupción.



Esta comisión estaría encabezada por el electo vicepresidente Félix Ulloa. La CICIES funcionaría al estilo de la CICIG en Guatemala.



Bukele, de 37 años, ganó el domingo la Presidencia de la República en primera vuelta con el 53 % de los votos, según el cierre del escrutinio preliminar del TSE.



El TSE dio a conocer el lunes de esta semana los resultados finales del escrutinio preliminar de las elecciones del 3 de febrero: GANA: 53.027%, igual a 1,388,009 votos; Coalición ARENA, PCN, PD; DS: 31.775%, igual a 831,726 votos; FMLN: 14.418%, igual a 377,404 votos; y VAMOS: 0.78%, igual a 20,423 votos.