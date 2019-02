¿Cuántas mentiras dijo Trump en su discurso del Estado de la Unión?







El Diario NY.- Durante su discurso sobre el Estado de la Unión anoche, el mandatario Donald Trump incurrió en diversas falsedades, engaños o exageraciones, según los “Fact Check” (sistemas de verificación de datos) de los medios.



Trump afirmó ante el Congreso que desde su llegada a la Casa Blanca se han creado 5,3 millones de empleos, 600 mil de ellos industriales, “algo que casi todo el mundo decía que era imposible de hacer”.



Datos oficiales recogidos por The New York Times indican que los empleos creados en el país desde enero de 2017 han sido 4,9 millones, 454 mil de ellos en el sector industrial. Se trata de un ritmo “comparable” con un período de dos años durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) y menor que en la década de 1990 en lo que refiere a industria.



También dijo que la economía nacional es “la más boyante del mundo”, pero China, la India, Lituania, Polonia e incluso Grecia crecen el doble de rápido que Estado Unidos. Además, diversos expertos alertan que la economía se ha ralentizado desde el 3.5% del tercer cuatrimestre de 2018.



Todavía en el ámbito económico, abrazando el discurso feminista, Trump se congratuló por “tener a más mujeres trabajadoras que nunca” en el país, pero esa afirmación fue engañosa ya que, según los datos oficiales utilizados por The New York Times, el porcentaje de mujeres con trabajo es del 55,2%, mientras que en 2000 alcanzó un pico del 58%.



Trump también señaló en su discurso que antes de la construcción de un muro con México en la ciudad fronteriza de El Paso, esta urbe de Texas se consideraba “una de las más peligrosas del país” por sus tasas de violencia “extremadamente altas”.



Lo cierto es que a diferencia de su vecina Ciudad Juárez en México, El Paso nunca ha estado entre las ciudades más peligrosas del país y antes de que se construyera el muro en esa zona en 2008 figuraba, de hecho, entre las más seguras comparada con otras de su tamaño, de acuerdo al diario The Washington Post.



Hablando sobre el aborto, indicó que el gobernador demócrata de Virginia, Ralph Northam, “ha afirmado que ejecutaría a un recién nacido”. Northam, sin embargo, apuntó que apoyaba el aborto en un estado avanzado del embarazo, pero no “ejecutar” a un recién nacido.



Otras de las afirmaciones que los medios cuestionaron por exagerada fue la de que “grandes caravanas (de migrantes) están marchando hacia Estados Unidos”; y la de que el país estaría inmerso “en una gran guerra con Corea del Norte” de no haber sido él electo presidente, lo cual resulta imposible de verificar.



Al final, los demócratas contradijeron los alardes de Trump sobre la economía del país y lo volvieron a culpar del reciente cierre del gobierno en su respuesta al discurso del Estado de la Unión.