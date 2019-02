Perú: Allanan inmuebles de árbitros investigados por el Caso Odebrecht







06/02/2019 - 12:10:41

El Comercio.- Catorce inmuebles de cinco árbitros y dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fueron allanados en distintos distritos de Lima, desde la mañana de ayer, por el equipo especial de la fiscalía del Caso Lava Jato con el apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional .



Las siete personas son investigadas por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la constructora brasileña recibir millonarios pagos del Estado Peruano.

Dirila



En el operativo participaron fiscales y agentes del Departamento de Investigación de Lavado de Activos de la Policía (Dirila).



El juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción, ordenó la medida ante un pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo Lava Jato.



La solicitud de allanamiento con incautación se hizo para inmuebles de 21 investigados por el caso. En total, el requerimiento era para 50 propiedades.



Sin embargo, Chuyo declaró infundado el requerimiento sobre inmuebles de 14 de 21 investigados. En el grupo que no fue incluido en la orden judicial está Humberto Abanto Verástegui, quien actualmente es abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, investigado por el Caso Odebrecht.



Las propiedades allanadas fueron las del ex procurador del MTC Jaime José Valés Carrillo; el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig, y de los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores. Todos son investigados por la fiscalía.



Los inmuebles están ubicados en San Isidro, Lince, El Agustino, Surco, Punta Hermosa, Miraflores, Ate y La Molina. La fiscalía tiene un plazo de 72 horas para culminar el allanamiento.



Para el Ministerio Público, según la orden judicial a la que accedió El Comercio, los investigados –en su condición de árbitros– habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita.



“Los árbitros mencionados habrían aceptado y recibido donativo [dinero] con la finalidad de no solo influir sino, además, de decidir con fallos favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con la empresa Odebrecht”, precisó el fiscal en su solicitud.



Entre sus principales pruebas, presentó la declaración del aspirante a colaborador eficaz 14-2017, quien dio detalles al fiscal sobre los montos que habrían recibido los árbitros y ex funcionarios.



—Montos y reuniones—



La investigación está en etapa preliminar. En mayo del 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, ex funcionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.



La ampliación fue debido a nuevos indicios, así como la declaración del aspirante a colaborador eficaz 14-2017, quien reveló cómo habría operado esta presunta red.



La pesquisa por este caso se inició luego de conocerse que Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, quien tiene una orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales.



Según el aspirante a colaborador eficaz, hubo una entrega de “dinero ilícito” de Odebrecht para los árbitros que conocían las controversias que mantenía con el Estado, como el arbitraje por la carretera Interoceánica Norte-gastos adicionales y la Vía de Evitamiento de la Interoceánicia en Tarapoto.



Entre los detalles que brindó, por ejemplo, está que Cánepa habría entregado a Pebe Romero y Pardo Narváez US$30.000 y US$20.000 para favorecer a Odebrecht.



Además, señala que Campos Flores habría contactado al ex procurador Valés para que le paguen US$20.000 y no impugne los laudos que favorecían a la constructora.



De acuerdo con su relato, quienes habrían participado en “reuniones ilegales” son Cánepa, Cantuarias y Gamarra. “Indica, además, que Gamarra habría sido uno de los que instruyó a Cánepa y Cantuarias para que emitan una decisión favorable a Odebrecht”, aseguró.



Anoche, el fiscal Germán Juárez, a cargo de la investigación, afirmó a Canal N que “hay alguna documentación que ha sido incautada”.

“Posteriormente vamos a [...] hacer la visualización y analizar la información para incorporarla a la investigación. [Luego] posiblemente se estará formalizando la investigación preparatoria”, indicó.



—Descargos —



Desde su oficina en la Universidad del Pacífico, donde trabaja como decano de la Facultad de Derecho, la asistente de Fernando Cantuarias señaló que este se encontraba “de vacaciones, fuera de Lima”.



El árbitro Franz Kundmüller manifestó a este Diario que es “absolutamente falso” lo declarado por el aspirante a colaborador eficaz. “No ha sido corroborado. Ese señor me ha difamado”, dijo. Su abogado Enrique Ghersi afirmó que colaborarán con la fiscalía. Aseguró que su patrocinado “no tiene nada que ocultar”.



Intentamos comunicarnos con los otros implicados. Algunos no respondieron o no pudieron atendernos porque estaban “en reunión”.