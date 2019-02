Presidente Trump: Condenamos la brutalidad del régimen de Maduro







06/02/2019 - 12:04:53

VOA.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció el martes su segundo discurso sobre el Estado de la Nación, donde trató temas de política interna y aprovechó para reiterar su apoyo al pueblo de Venezuela "en su noble búsqueda de libertad".



Su discurso tuvo un contenido más conciliador de lo esperado sobre temas del país, al señalar que la propuesta de su gobierno "no es una agenda republicana o una agenda demócrata. Es la agenda del pueblo estadounidense”.



Respecto a Venezuela condenó lo que calificó como la "brutalidad" del presidente en disputa Nicolás Maduro, y reiteró el apoyo de su gobierno al presidente encargado Juan Guaidó, quien su gobierno reconoce como el único líder legítimo en Venezuela.



Estados Unidos ha sido clave en el respaldo a la convocatoria para celebrar elecciones libres, transparentes y democráticas a fin de restaurar la democracia en Venezuela.



"Hace dos semanas, EE.UU. reconoció oficialmente al gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Estamos con el pueblo venezolano y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro", dijo Trump el martes por la noche.



Además, el mandatario estadounidense condenó la "brutalidad" de las políticas socialistas de Maduro que han convertido "a la nación más rica de sudamérica en un estado de pobreza extrema y desesperación".



Sobre el socialismo, Trump expresó que EE.UU. "nunca será un país socialista". "Nacimos libres y permaneceremos siendo libres", agregó.



Uno de los invitados durante el discurso sobre el Estado de la Nación, invitado por el senador republicano, Marco Rubio fue Carlos Vecchio, el representante diplomático del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



Si bien se esperaba que el presidente Trump se enfocara en el tema migratorio y la crisis en Venezuela, el mandatario estadounidense inició su discurso hablando sobre la importancia de trabajar juntos: demócratas y republicanos para lograr acuerdos que beneficien al país.



Trump habló de los logros económicos y los pasos que se han tomado como gobierno para “crear un nuevo nivel de vida para el siglo XXI” que en las disputas políticas de los últimos meses.



Asimismo, el presidente Trump mencionó los avances tecnológicos y dijo que "los estadounidenses volverán al espacio con cohetes estadounidenses".



Trump continuó con un ánimo conciliador y dijo que “juntos podemos romper décadas de estancamiento político, salvar viejas divisiones y curar viejas heridas” para encontrar soluciones y formar nuevas coaliciones.



Sobre los avances en el tema económico, Trump resaltó que durante su gobierno se ha desatado una revolución de la energía estadounidense al convertirse en el productor número uno de petróleo y gas natural.



“Después de 24 meses de rápido progreso, nuestra economía es la envidia del mundo, nuestro ejército es el más poderoso de la tierra y Estados Unidos gana todos los días”, agregó el presidente Trump.



Sobre el tema migratorio, el presidente Trump señaló que “tenemos el deber moral de crear un sistema de inmigración que proteja las vidas y los empleos de nuestros ciudadanos” y que nada ilustra mejor la división entre la clase laboral y la clase política de Estados Unidos que la inmigración ilegal.



"Debemos dar por terminado con los coyotes y traficantes de drogas y de seres humanos", indicó Trump.



También mencionó sobre las caravanas que están tratando de llegar a EE.UU. por lo que señaló que ha enviado a más de 3.500 militares para que atiendan esta situación que consiste "en una amenaza para EE.UU.".



Durante su discurso,Trump defendió el muro que ha propuesto e indicó que "los muros funcionan y los muros salvan vidas" y aseguró que "lo vamos a tener". Para lograrlo pidió al Congreso que se llegue a un consenso que permita "hacer de este país un lugar seguro y al mismo tiempo lograr un crecimiento económico".



Trump expresó que los “políticos y donantes ricos presionan para abrir fronteras mientras viven sus vidas detrás de muros, puertas y guardias”. Esta declaración en referencia a los demócratas que se niegan a otorgarle los fondos para el muro como parte del presupuesto nacional porque lo consideran “innecesario e inmoral”.



Reforma del sistema de justicia penal



Como se esperaba, el presidente Trump citó el caso de Alice Johnson, una mujer que fue condenada a cadena perpetua por un crimen no violento relacionado con drogas para ejemplificar las disparidades que existían en el sistema de justicia y que se logró cambiar gracias a un acuerdo bipartidista.



También hizo mención a los acuerdos económicos alcanzados al señalar que una de las prioridades de su gobierno es "revertir décadas de políticas comerciales calamitosas".



De igual manera, el presidente de EE.UU. se enfocó en el problema del acceso a las medicinas porque dijo que es "inaceptable que los estadounidenses paguen mucho más que las personas en otros países por los mismos medicamentos".



También incluyó en su discurso los más grandes desafíos en cuanto a política internacional y mencionó los pasos acertados en la lucha por acabar con el grupo terrorista Estado islámico en Medio Oriente y los avances en materia de diálogo con países como Corea del Norte.



Trump indicó que se estaría reuniendo con el líder norcoreano, Kim Jong Un el próximo 27 y 28 de febrero en Vietnam y agregó que si no hubiera alcanzado la presidencia, EE.UU. estaría en medio de una guerra nuclear con Corea del Norte.



Respuesta demócrata



El encargado de ofrecer la respuesta demócrata en español fue el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien empezó resaltando el trabajo y las esperanzas de las familias de inmigrantes, como la de él, que vienen a EE.UU. en busca de un mejor futuro.



Mientras el presidente Trump abogó en su discurso por la construcción del muro en la frontera, Becerra señaló que "no solo es inmoral, es ilegal" y que los demócratas están dispuestos a rechazar "esa propuesta insensata".



Becerra señaló además que el muro en la frontera no es la única barrera que el gobierno de Trump trata de construir. "Están poniendo un muro entre usted y su médico, dictando cuáles servicios puede recibir, están poniendo un muro entre usted y las urnas de votación, entre padres e hijos al meter a niños en celdas que los separan de sus padres".



Pero haciendo referencia al poder del voto hispano, Becerra remarcó que "podemos tumbar muros con nuestras manos" al referirse a la victoria demócrata en la Cámara de Representantes durante las pasadas elecciones de medio periodo.



"Con sus votos en noviembre pasado cambiaron la composición del Congreso y ahora Trump tiene que aprender a gobernar con los demócratas", aseguró Becerra.