La guerra que se esconde detrás de la Copa del Mundo Qatar 2022







06/02/2019 - 08:03:30

El País.- Un artículo publicado por el New York Times revela que los Emiratos Árabes Unidos han empleado los servicios de una consultora británica con sede en Londres para llevar adelante una campaña para desacreditar a Qatar y despojar al país del Golfo del honor de ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022.



Según el periódico norteamericano, una consultora poco conocida, llamada Cornerstone Global Associates (CGA), ofreció sus servicios de relaciones públicas a Qatar cuando se le adjudicó el Mundial. Pero tras el rechazo constante, comenzó a trabajar con los Emiratos Árabes Unidos para vincular a Qatar con el terrorismo mediante la promoción de artículos e informes en los medios de comunicación.



Dicha firma se esforzó por quitarle el Mundial 2022 a Qatar o, en su defecto, pujar para que tenga que compartir el evento con sus enemigos políticos del Golfo. El New York Times informa que los miembros de Cornerstone se reunieron con varios funcionarios, incluido el parlamentario británico Damian Collins. El CEO de la consultora, Ghanem Nuseibeh, reveló a Collins los detalles de un “plan” de Qatar para emplear a agentes de la CIA para tratar de destruir mediáticamente a sus principales rivales en la candidatura a organizar la Copa del Mundo.



Antes de encabezar una campaña contra Qatar, Cornerstone había ofrecido sin éxito sus servicios al gobierno en Doha. La firma de relaciones públicas tenía un plan para ayudar a Qatar con sus crecientes problemas pero los qataríes rechazaron la oferta. En los años posteriores, la empresa se involucró estrechamente con los Emiratos Árabes Unidos, que han desacreditado constantemente a sus vecinos del Golfo, especialmente desde 2017, cuando se unieron a Arabia Saudita, Egipto y Bahrein para cortar relaciones diplomáticas con Doha.



Los Emiratos Árabes Unidos han intentado fomentar la negatividad contra Qatar en todo el mundo. Incluso, el New York Times admitió en su artículo que también recibió varios documentos de una fuente anónima para desacreditar al gobierno de Doha. Durante un período de varios meses, la fuente, que afirmó ser una persona cercana a Cornerstone que se había desilusionado con la politización del fútbol, ​​respondió preguntas relacionadas con la divulgación de correo electrónico cifrado. El rotativo estadounidense aclaró que pudo confirmar de forma independiente algunas de las reuniones y conversaciones descritas en los documentos, que se ajustaban al patrón de la continua guerra de información.



La amplitud y los aspectos específicos de la campaña para impedir que la Copa Mundial de la FIFA se dispute en Qatar se presentan en documentos que revelan los estrechos vínculos entre Cornerstone Global Associates (CGA) y las empresas de los Emiratos Árabes Unidos.



Según el Times, un documento de Cornerstone describe un plan para producir un informe que vincula a Qatar con la Hermandad Musulmana, además de la producción de artículos en los medios de comunicación británicos para dañar la reputación de Qatar. El periódico no pudo revelar la fuente de la campaña contra Qatar, pero insistió en que existía un vínculo estrecho entre Cornerstone Global Associates y los Emiratos Árabes Unidos, incluida una transferencia de un millón de dólares que se cree que se pagó para divulgar información perjudicial sobre la organización de la Copa del Mundo.



El último intento de Cornerstone Global Associates para despojar a Qatar de la Copa Mundial de la FIFA fue un artículo en el Irish Times que aclama el potencial de una gran “ganancia económica” para Gran Bretaña si le quitan el torneo a Qatar y se lo adjudican a Inglaterra.