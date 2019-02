Martínez amargó al Tigre en el Hernando Siles







06/02/2019 - 08:02:40

El Diario.- El delantero argentino Adrián Martínez enmudeció el estadio Hernando Siles. El Tigre celebraba la victoria parcial, todo era alegría, pero una jugada ofensiva del Libertad de Paraguay, en balón parado tiró todo al tacho, en el partido de ida, en la segunda fase de la Copa Libertadores (1-1).



El entrenador atigrado Pablo Escobar debutaba en su nueva función en el torneo internacional. Sorprendió con la inclusión de Diego Wayar como lateral derecho, todavía es un dolor de cabeza para el entrenador tener a un jugador con las caracteristicas de lateral.



El tridente ofensivo conformado por: Jair Reinoso, Rolando Blackburn y Dany Cure fue la apuesta de Escobar.



Sin embargo, en los primeros minutos le costó al local elaborar jugadas ofensivas, tanto Raúl Castro y Rudy Cardozo estuvieron estáticos en el mediocampo y no se ofrecieron para salir con la pelota al piso.



Libertad plasmó un buen planteamiento táctico, con orden en la línea defensiva y en el mediocampo. El entrenador de los paraguayos, Leonel Álvarez, pidió salida rápida por los costados con Antonio Bareiro y Rodrigo Rivero.



Las llegadas de los locales fueron a través de los remates de media distancia o lo centros para buscar a Blackburn y apostar a la segunda jugada.



El lateral Wayar se animó a un remate dentro del área en una de sus proyecciones ofensivas y respondió bien el portero Martín Silva (14’).



La respuesta de la visita estuvo en el remate de Blas Cáceres y la intervención de Daniel Vaca, quien mandó el esférico al tiro de esquina (15’).



Se hizo difícil sacar ventaja con la velocidad de Reinoso y Cure, porque las defensa paraguaya estaba cerca de la ubicación del portero Silva.



Cure intentó con una diagonal que terminó con un remate de media distancia (27’).



El panameño Blackburn no participó en las jugadas ofensivas, pero se las arregló para buscar cabezazos y exigir a Silva.



La primera opción lo tuvo antes de acabar el primer tiempo y el balón pasó cerca del palo izquierdo (40’). En el segundo tiempo, Blackburn volvió a intentarlo, otro cabezazo, que volvió a responder bien el portero visitante.



El 1-0 llegó con una pelota parada, luego de un mal rechazo de la defensa paraguaya, le quedó el esférico a Marvin Bejarano, quien no dudó para rematar, la trayectoria del balón cambió lego de rozar en Ángel Cardozo lo que desubicó a Silva (59’).



Con la victoria parcial, el local retrocedió en el campo de juego para buscar las contras que no generó porque los delanteros daban síntomas de cansancio.



El cuadro de Libertad buscó el empate, adelantó sus líneas y luchó la pelota en el terreno atigrado.



Escobar realizó una variante e hizo ingresar a Agustín Jara y cambió el dibujo táctico de un 4-3-3 a un 4-4-2. Todo daba para quedarse con las tres unidades, pero en una jugada de pelota parada, el Tigre demostró que comete muchos errores, apareció solo el argentino Martínez para ubicar el esférico en el ángulo derecho, luego de una chilena (82’). Golazo.