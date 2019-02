Nada está definido, la serie está abierta







06/02/2019 - 08:01:32

Página Siete.- “Nada está definido, la serie está abierta. Primero queremos trabajar para la Liga y luego pensar en lo que vamos a plantear el juego de revancha”, afirmó el técnico de The Strongest, Pablo Daniel Escobar, luego del empate de anoche con Libertad de Paraguay en casa (1-1) por la Copa Libertadores de América.



El entrenador insistió en que primero se tiene que trabajar para buscar un resultado positivo este fin de semana frente Sport Boys, en La Paz, y luego “con la misma fe trabajaremos para ir a buscar el pase en Paraguay”.



Anticipó un compromiso cerrado ante los guaraníes en la siguiente fecha de la Copa Libertadores, pero que se tiene que jugar de la misma forma para intentar el pase.



“No estamos contentos con el resultado, queríamos algo mejor, pero es fútbol y quedan 90 minutos. Tenemos un grupo que quiere salir adelante y nos prepararemos para ello”, indicó.



Se le preguntó sobre los dos cambios que se hizo en el partido. Escobar explicó que luego del gol los paraguayos “nos estaban ganando el medio, ellos adelantaron líneas y se quiso recuperar la cancha, atacar y dejar más libre a Rudy Cardozo”. Sobre Estalin Alencastro explicó que se quiso aprovechar su velocidad.



“Creo que la figura del partido fue el arquero rival, eso significa que nosotros insistimos pero no convertimos. Ellos con muy pocas llegadas nos anotaron un gol, pero esto es fútbol, hay muchos aspectos positivos y otros por mejorar, pero insistimos mucho”, anotó.



El técnico remarcó que no se puede descuidar el torneo local, por lo que ahora están enfocados en lo que vendrá en el torneo Apertura.