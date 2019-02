Destroyers y Royal Pari no pasan del empate





06/02/2019 - 08:00:12

Diez.- Un resultado con sabor a poco fue lo que dejó el empate entre Destroyers y Royal Pari (0-0), que no gritaron un solo gol en el estadio Tahuichi Aguilera, abriendo la quinta fecha del torneo Apertura. El punto que sumaron les permite escalar posiciones, pero todavía falta que los otros 12 equipos disputen sus partidos. La actuación de Jorge Araúz fue destacada en la visita (para efectos de recaudación).



Se vivió un primer tiempo sin muchos sobresaltos. En los minutos iniciales, la visita tuvo que hacer un cambio obligado por lesión (entró Cristian Coimbra por Alan Loras) y se quedó con Rodrigo Cabrera con la cabeza vendada (7’). De ahí en más, el partido se tornaba aburrido hasta que Jorge Araúz se luce con una tapada tras el remate de Jorge Vargas (41’). Un minuto más tarde, José Cortes se perdió otra clarísima casi debajo del arco (42’). Con el 0-0 se fueron al descanso.



TAMBIÉN PUEDES LEER: Aparece video de Jair Reinoso en Caso Cerrado de la Dra. Polo



Los dirigidos por Evandro Braz Guimaraes salieron a buscar la diferencia, que nunca llegó. A los 53, Jorge Araúz detiene en dos tiempos el remate de Jaime Arandia. Tres minutos más tarde, el mismo portero inmobiliario manda el balón al tiro de esquina tras centro de José Rodríguez. A los 77, David Andersen salió expulsado. Sobre el final, Arandia lo intentó sorprender, pero no logró su cometido.



Ni Destroyers ni Royal Pari supieron aprovechar que el partido se jugó en una cancha que conocen y sin altura. Su siguiente examen para el primero será el lunes ante Real Potosí, mientras que el segundo jugará el sábado frente a San José.