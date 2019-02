Duelo vital Oriente ante el toro







06/02/2019 - 07:57:40

El Día.- Sport Boys y Oriente Petrolero medirán la pulseta en un duelo vital para ambos en su objetivo de escalar posiciones en el Apertura; los warneños no pueden ganar desde que inició el campeonato, mientras que los verdolagas podrían ascender a la punta de ganar. El encuentro se desarrollará en el estadio Samuel Vaca de Warnes a partir de las 18:15.



Le cuesta jugar. Oriente Petrolero muestra una imagen renovada con el triunfo que logró el pasado sábado frente a The Strongest por 2-1 sobre el final del encuentro. Ese fue el primer triunfo de los verdolagas en este certamen y sirvió para colocarse en el grupo de escoltas. Esa alegría duró poco, porque el elenco tendrá la ausencia de dos jugadores para esta visita a Warnes. Por expulsión, el delantero José Alfredo Castillo quedó descartado y por una lesión en el hombro derecho el colombiano Cleider Alzate será baja. El director técnico Mauricio Soria podría mover piezas dentro de su estructura para este juego, como la inclusión de Sergio dos Anjos en la defensa, la presencia desde el inicio de Norberto Palmieri y de Alexis Ribera en el medio campo.



Limitados en casa. Hasta ahora, el "toro" solo ha sumado empates en su escenario: ante Always Ready (1-1) y frente a Royal Pari (2-2). Esta falta de resultados en condición de local ha mandado al equipo a la mitad de la tabla con cinco puntos y su misión es ganar para aparecer más adelante en la tabla de posiciones. Los azules todavía no encuentran el rumbo de la victoria en Warnes; en contrapartida han sumado tres puntos a costa de Aurora (2-0) en Cochabamba, pero el entrenador Carlos Fabián Leeb quiere que exista equilibrio como sucedió cuando salió campeón con este elenco, ganando de local y de visitante.