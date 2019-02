Incluyen cláusula de comportamiento en el contrato de Eduardo Villegas







06/02/2019 - 07:56:39

Los Tiempos.- El contrato que firmaron Eduardo Villegas y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene varias cláusulas, pero destaca una que se incluyó en el documento y es la que hace referencia al buen comportamiento que debe tener el estratega, según informó ayer el director de la entidad federativa, Rolando Aramayo.



Asimismo, de acuerdo a la explicación del dirigente, en caso de darse una rescisión de contrato, el técnico recibirá dos sueldos para culminar con el vínculo (82 mil dólares).



“La rescisión es dos sueldos, eso puede darse por varios factores: malos resultados, mal comportamiento, entre otros”, sostuvo.



En caso de que sea el estratega cochabambino quien busque culminar el contrato, Villegas deberá que pagar el mismo monto a la entidad federativa.



En este sentido, el directivo federativo señaló que se toman las previsiones en cuanto a la cláusula de rescisión por el tema de mal comportamiento.



“Se toman previsiones, sin hablar de nombres, pero hay cláusulas de buen comportamiento, ése que esté enmarcado en las buenas costumbres, en líneas generales. Obviamente y dependiendo del grado de mal comportamiento, por ejemplo que diga una mala palabra en un encuentro puede ser considerado como mal comportamiento, pero eso no significa que hay que rescindir”, explicó.



Aramayo dijo que todo lo que se refiere a ese tema tendrá una valoración específica, de acuerdo a la gravedad del hecho que puede darse.



Asimismo, el dirigente señaló que el contrato firmado por Villegas es válido hasta el final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.



“El contrato está establecido hasta que terminen las Eliminatorias, no hay revisión de contrato”, aseguró.



Auspiciadores



Aramayo señaló que si bien hay una lista de empresas que tienen interés en ser auspiciadores de la selección, el tema está siendo tratado por personal especializado en ese sentido.



En el caso del Banco Mercantil Santa Cruz, el dirigente aseguró que la oferta mejoró con relación a la que se tuvo para la anterior eliminatoria.



“Ha hecho una mejora en el contrato, con algunas limitaciones para nosotros, pero era la mejor oferta. Hay un incremento en el tema económico. La lista de esponsorización es larga, hay personas encargadas de negociar con las empresas, no está limitada a una cantidad de empresas”, dijo.



Sobre el tema de la Verde, pero en lo que respecta de manera específica a los bonos de presentación y premios que se entregarán a los jugadores, Aramayo dijo que el mismo debe ser analizado por el Comité Ejecutivo.



“En el contrato con el director técnico (Eduardo Villegas) ya contrae aquello y obviamente los jugadores tienen su parte, ellos pueden pedir que se les pague una suma, eso hay que negociarlo cuando empiece la primera convocatoria”, aseguró.



El dirigente señaló que “lo ideal” sería establecer un rango en términos económicos que sea válido para toda la eliminatoria.