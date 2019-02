Abogado: Santos firmó sin saber los efectos del documento







06/02/2019 - 07:55:39

Opinión.- Luego de la audiencia de conciliación, en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), entre la dirigencia de Wilstermann y el abogado del volante brasileño naturalizado boliviano Thomaz Santos, se informó que el futbolista “no hizo nada malo” y firmó un documento sin medir las consecuencias a futuro”.



“El jugador (Thomaz) ha firmado un documento sin saber, en algún momento, qué es lo que estaba firmando. Ha rubricado varios documentos como una rescisión de contrato, una condonación de deuda y un documento que, en teoría, lo debería vincular al club Wilstermann. Aspecto que es ilegal para la normativa FIFA”, declaró Rodrigo Quiroz, abogado del futbolista.



La audiencia demoró 30 minutos aproximadamente y el representante del futbolista aseguró que “no tenían nada que conciliar porque no se hizo nada malo”.



“El jugador no incumplió ningún documento que este regularmente registrado en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y en el Sistema de Transferencia de la FIFA (TMS), por tanto reiteraremos que el jugador está actuando en regla”, acotó el jurista.



Luego de la reunión, sin conciliación, el TRD abrió un periodo de pruebas por 10 días. Las partes deberán presentar las justificaciones para proseguir con el proceso.



“Vamos a tratar de que el Tribunal actúe según el Reglamento de Estatuto de Transferencia de la FIFA y que tome en cuenta el tipo de documento que se ha firmado, que no esta registrado en el TMS”, culminó el abogado.



Por su parte, Wilstermann agotó las instancias para conciliar con el jugador, pero no prosperó.



“Los abogados de Bolívar intentaron restar competencia al Tribunal, pero esta instancia se ha manifestado con un auto expreso, considerando su competencia para conocer la controversia con el jugador”, declaró el abogado del club Wilstermann, Cayo Salinas.



“El contrato que firmó el club con Thomaz es legal porque fue suscrito bajo los terminos de libertad contractual que establece el artículo 42 del Reglamento de Habilitación y Transferencias”, acotó.







CASO MACHADO El volante Cristhian Machado no se presentó a la conciliación argumentando que ayer jugó con el Royal Pari frente Destroyers, por la quinta fecha del torneo.



En consecuencia, su audiencia fue postergada para el viernes a las 17:00, en oficinas del TRD.



“En el caso de Machado existe un adicional más. El documento nace y procede por una acción ante este mismo tribunal que el jugador instaló contra Wilstermann. Ese documento es un papel transaccional que adquirió una cosa juzgada. Por tanto existe doble garantía que beneficia al club”, culminó el abogado Salinas.