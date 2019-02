Un Aurora mermado visitará a San José







06/02/2019 - 07:54:24

Opinión.- Aurora volcó la página tras la victoria ante Destroyers y hoy (20:30) tendrá que visitar a San José, vigente campeón de la División Profesional, por la fecha 5 del Apertura. El Celeste se citará con varias bajas al compromiso en el Jesús Bermúdez de Oruro.



El elenco dirigido por Marcos Ferrufino quiere seguir sumando puntos en el torneo para no verse sumergido en una crisis. Sin embargo, tuvo la dura tarea de armar un equipo “diferente”, en especial la línea defensiva, ante las varias bajas que tiene el elenco valluno, que se ubica en la casilla 12 del certamen, con 3 puntos.



Las lesiones de José Luis Reyes, Douglas Ferrufino, Jaime Cornejo y Amílcar Sánchez; más la baja por sanción de Caleb Cardozo hacen recurrir al estratega a otros jugadores, con los que ha estado practicando durante los dos días pasados, uno de ellos es Anderson Rey Salinas, quien ya debutó ante Destroyers y que hoy será titular.



También estará en la línea defensiva el central Fernando Aguilar, quien suplirá el puesto de Cardozo.



Lo que tuvo molesto a Ferrufino fue que hasta las 5 de la tarde de ayer no había llegado ningún fax sobre la posible sanción del expulsado Luis René Barbosa, quien ya cumplió un cotejo de suspensión.



El entrenador esperará hasta el último para ver si podrá o no contar con el central, pero en caso de que haya un partido más de castigo colocará a Fernando Aguilar. “Es una pena que el fútbol boliviano se maneje de esa manera”, dijo.



Por lo demás, el estratega considera que tiene una plantilla amplia para cubrir los espacios que dejaron los lesionados y sancionados. De no ocurrir imponderables de último momento y de acuerdo con las prácticas del lunes y ayer, Aurora alineará con Agustín Cousillas en el arco; Anderson Rey, José Fleitas y Fernando Aguilar en la defensa; Iván Huayhuata, Adriel Fernández, Mario Parrado, Sergio Moruno y Darío Torrico en el mediocampo; Marcelo Bergese y César Lamanna en el sector de ataque.



“Queremos aprovechar la situación por la que está atravesando el rival. Hay que tener en cuenta que jugamos en un estadio difícil y hay que saber jugar allá”, declaró el técnico.



El rival de turno no llega en su mejor momento en el torneo, pues tras tres partidos sumó solamente dos unidades y está en la última casilla de la tabla de posiciones del torneo Apertura de Bolivia.



Además, el estratega Néstor Clausen no podrá contar para hoy con el volante Helmut Gutiérrez, quien sufre una lesión.



Con todos esos detalles en mente, los jugadores deberán encarar el cotejo y buscar las tres unidades ante su hinchada. Quieren repetir la buena campaña que realizaron en el segundo torneo de 2018.



“Aurora vino a complicarnos el año pasado. Hay que tener mucho cuidado y hacer el mayor daño posible en nuestra cancha”, sostuvo el cochabambino Didí Torrico.