Diego Pary: Diálogo con Chile por el Silala es una posibilidad que está abierta

06/02/2019 - 07:48:34

El Deber.- El canciller descarta diálogo sobre el 21-F con la CIDH. No niega que Evo pidió al papa que medie por Venezuela y da detalles del perfil del nuevo cónsul en Chile.



¿Cuál es la importancia que el Gobierno le da al periodo de sesiones de la CIDH en Bolivia?



La OEA tiene dos órganos importantes en el sistema interamericano, uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya en el año 2009 Bolivia tuvo una sesión de la corte, y esta es la primera vez que se hace una sesión de la CIDH.



¿Cuál es la diferencia?



La comisión se encarga de recibir los casos, analizarlos y si hay un tema de fondo lo envían a la corte, que es una instancia jurisdiccional que define sanciones para los Estados que reconocieron su competencia y sus decisiones además son de cumplimiento obligatorio.



¿Qué temáticas específicas se abordarán?



En los diferentes periodos de sesiones, 90 días antes se abre a que la población, la sociedad civil de todos los países puedan solicitar audiencias públicas. De acuerdo a las solicitudes que recibe la CIDH, programa cuáles atenderá o priorizará, serán 10 o 15 entre 500, las que considera más importantes.



No se abordan temas relacionados con Bolivia, porque ya las temáticas están definidas, ¿no se considerará el tema del 21-F no es cierto?



Las audiencias ya fueron cerradas, no hay ninguna audiencia que esté relacionada al país, no haga referencia a este tema. Ya se dio una audiencia respecto a la reelección y a la decisión del Tribunal Constitucional en el anterior periodo de sesiones.



Opositores y plataformas que se oponen a la repostulación anuncian manifestarse en Sucre, ¿harán algo para impedir que lo hagan durante las audiencias públicas?



Es importante que nuestra población que asista a las diferentes audiencias sea respetuosa porque se abordarán temáticas de otros países. No quedaría nada bien que mientras se habla de una temática de la mujer en Colombia, se escuchen voces del 21-F, estaría fuera de lugar.



¿Habrá resguardo policial para evitarlo?



Debemos respetar el espacio de trabajo que tendrá la CIDH. Esa será parte de la imagen de la ciudad de Sucre y del país.



La delegación tiene ocho integrantes, siete comisionados y un secretario ejecutivo, mientras que arribarán casi 50 funcionarios de apoyo, ¿todo esto lo cubre el gobierno boliviano y cuánto demandó en inversión?



Lo que se realiza normalmente es una contribución a la CIDH, cuando uno asume la sede de un periodo de sesiones, con lo cual ellos cubren estos gastos que responden a la movilización y demás. Esa contribución y la logística demandaron hasta 3 millones de bolivianos.



¿El hecho de que el Gobierno haya hecho una contribución implica la posibilidad de pedir a la CIDH que en ningún caso se reúna con opositores y plataformas?



Eso no es posible, porque obviamente la CIDH, la OEA son organismos internacionales serios, que actúan con plena independencia de la posición que uno u otro estado pueda tener. En este caso, un aporte de Bolivia no condiciona ninguna situación.



¿Eduardo Rodríguez será postulado a la CIDH, ¿cómo se trabaja en este objetivo?, ¿estas sesiones serán escenario para avanzar en eso?



Esperemos que puedan ayudar, esa es la aspiración nuestra. Hemos presentado una candidatura sólida, una candidatura además que tiene el reconocimiento de muchos países. Más allá del posicionamiento político lo que nos interesa es que el país pueda estar a la altura de los desafíos que tenemos como país y realmente se pueda contribuir a la región en materia de DDHH, desde la experiencia boliviana. ¿Ya se piensa en un reemplazante como embajador ante La Haya?



Hasta ahora lo que hemos hecho es presentar la candidatura, hemos postulado a nuestro candidato y en el mes de junio se tomará una definición sobre este tema.



¿Cuándo se prevé que salga el fallo en La Haya por el Silala?, ¿será este año?



Hasta el 15 de febrero Chile tiene el plazo para entregar su réplica a la contrademanda presentada por Bolivia, y nosotros hasta el 15 de mayo, la dúplica a esa réplica. Posterior a eso, la corte convocará a una sesión del presidente, y secretario, con los agentes, y definirán cuáles serán los siguientes procedimientos.



Y se puede llegar a un acuerdo con Chile en este año con respecto al Silala, ¿podría abrirse esa posibilidad?



Creo que el diálogo con Chile por el Silala siempre es una posibilidad que está abierta. La posibilidad de sentarnos y conversar los diferentes temas que nos interesan tanto a ese país como a nosotros está siempre presente.



Pero algún momento puede haber un acercamiento.



Si es que las partes así lo decidimos, seguramente que sí.



¿Bolivia está dispuesta?



Bolivia siempre ha estado predispuesta a dialogar, y en ello coincide plenamente con aquello que la corte había definido en el fallo del 1 de octubre que invoca tanto a Chile como a Bolivia a que podamos sentarnos a dialogar sobre el tema del enclaustramiento marítimo para resolver todos los temas pendientes que conciernen a Chile y a Bolivia.



¿Ceder en el tema del Silala podría dar la posibilidad de reabrir con Chile el tema marítimo?



El diálogo siempre es una posibilidad abierta, en este momento hay un procedimiento jurisdiccional que se está siguiendo. Ambas partes trabajamos para presentar nuestros escritos en La Haya. Debemos trabajar y hacer el mejor de nuestros esfuerzos para presentar un trabajo con los mayores fundamentos técnicos e históricos que Bolivia tiene ya en el tema del Silala.



¿Cuáles fueron las razones por las que al final se puso en duda que Ramiro Guerrero, ex fiscal general, sea el cónsul en Chile cuando estaba definido?



Estamos trabajando en el fortalecimiento del servicio exterior boliviano. Y, en ese marco, en las próximas semanas, meses, se invitará a un conjunto de profesionales formados en el ámbito jurídico y diplomático para que puedan fortalecer y apoyar en el servicio exterior del país. Por ello se elabora una lista de quiénes podrían ser los que contribuyan en este ámbito y se hará conocer cuando se definan todos los nombramientos y designaciones.



¿Qué perfil se busca para el cónsul en Chile?



Uno que responda a los desafíos que tenemos en este momento. Hay temas bilaterales que tenemos que trabajar, es un país que tiene una larga frontera con nosotros. Hay muchos temas comunes pero también un perfil que nos permita atender los temas jurídicos que tenemos en La Haya y en otros ámbitos



El 7 usted viajará a Uruguay para interceder por Venezuela, irá solamente usted porque es una reunión de cancilleres, ¿cuál es la posición concreta que llevará el país para esta reunión?



Tres premisas. Primero, vamos convencidos de que el diálogo es el único camino para resolver las dificultades internas que tiene Venezuela. Segundo, que debe ser un diálogo con agenda abierta, no impuesta. Y tercero, rechazar una intervención militar a ese país. Nadie en nuestro continente puede ni siquiera pensar en esta posibilidad.



El papa Francisco ha ofrecido interceder por el diálogo, dada la cercanía que el presidente Morales tiene con él, ¿hubo alguna gestión personal del mandatario boliviano?, ¿alguna charla telefónica?, ¿un pedido específico?



Nosotros escuchamos con bastante atención el mensaje del papa Francisco, creemos que es un pronunciamiento que contribuye a esta iniciativa de diálogo, para invitar a que las partes se sienten y puedan debatir sus problemas económicos, políticos y sociales. Nosotros celebramos esta declaración, y nos alegra que vaya en la línea del diálogo y la negociación.



¿El presidente habló con el papa Francisco?



Este es un tema que nos interesa, que lo apoyamos, y seguiremos trabajando en esa dirección.



¿Hizo esa llamada?



Hay coincidencias entre lo que dice el papa, el presidente también lo ha expresado, en que el diálogo es el mejor mecanismo para resolver las diferencias.



¿Usted estuvo en la reunión del viernes, durante una escala en Caracas cuando retornaban de Nueva York, entre los presidentes Maduro y Morales, ¿qué se habló en ese encuentro?



Se tuvo esa reunión con el presidente Maduro, para conocer de su parte la situación interna de Venezuela. Conversar de qué manera Bolivia puede contribuir en esta situación y si estaba de acuerdo con la posición que nuestro país expuso.