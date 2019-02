Diputadas de Demócratas entre pugnas y acusaciones







06/02/2019 - 07:45:03

El Diario.- Las diputadas Fernanda San Martín y Rose Mari Sandoval del Movimiento Demócrata Social (MDS) están enfrascadas en un ataque en medio de acusaciones que revelan pugnas en esta organización política. Mientras San Martín aseguró que en su partido “no hay democracia”, Sandoval aseveró que su colega está expulsada.



La directiva de dicho partido “desconoce” el motivo del enfrentamiento.



El descontento se refleja en la disputa que existe en la elección de la jefatura de bancada en la Cámara de Diputados para esta gestión, lo que derivó también en afirmaciones que expresaban que la candidatura del binomio de Bolivia dice No de Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez, se eligió “entre gallos y medianoche”.



“Las actitudes machistas de muchos colegas de Unidad Demócrata, tanto de las bancadas de Diputados como de Senadores, continúa y una muestra es la elección de la jefatura de bancada, como fue el caso de la diputada Calcina, mi actitud no se trata de rebeldía sino se trata de decir lo que es, la verdad, lo que muchos políticos no quieren hacerlo”, argumentó Fernanda San Martín.



La legisladora paceña cuestiona las prácticas políticas de sus copartidarios del MDS porque según su percepción y análisis estarían incurriendo en la visión de los viejos políticos, acostumbrados a mentir a la opinión pública, y de la que no quiere ser parte ella.



“Si me van a catalogar de rebelde o de lo que sea, bienvenidos, porque al final es la verdad, lo que digo; en el caso del binomio de Demócrata Social (Senadores Ortiz y Rodríguez), es algo evidente y la propia ciudadanía se dio cuenta. Esa candidatura es producto de una falta de capacidad de generar consensos, se ha creado una candidatura marginal (…)”, dijo.



Sin embargo su copartidaria Rose Marie Sandoval, legisladora por Santa Cruz, aduce que las observaciones de San Martín, tendría efecto si estaría acompañada de una base social y una estructura, pero solo se trata de una expresión “de dolor casi infantil”, porque fue expulsada y su caso está en la Comisión de Ética del partido.



“Es un poco el dolor que corre en la diputada San Martín porque en realidad ella ha sido expulsada del partido, está en (la Comisión de) Ética. El congreso del partido ya la desconoció, hace tiempo y es difícil calificar su declaración de que ¿Hay gente que no está de acuerdo? debe probar; hubiera sido interesante que ella salga con una base de militantes para aseverar”, señaló.



Al respecto, San Martín dijo que esa es la muestra de que en MDS no hay democracia, porque ella nunca recibió una notificación, es más, afirmó que ella es una de las fundadoras del MDS porque la invitaron a conformar dicha agrupación ciudadana, de alcance nacional, los líderes Ernesto Suárez, Rubén Costas y el mismo Oscar Ortiz.



Por su parte, el secretario de organización Gonzalo Barrientos, explicó que este asunto de la diputada Fernanda San Martin, es competencia de la estructura departamental de La Paz de Demócratas, porque en la directiva nacional del MDS, no se tiene conocimiento al respecto.



Con todo, el conflicto se extiende a la alianza Unidad Demócrata, que es la principal fuerza opositora en el Parlamento, donde en la Cámara Baja no terminan por acordar quién será la jefe de bancada de este año. La disputa está entre María Calcina de Unidad Nacional y Shirley Franco del mismo partido.



En este escenario también hubo una denuncia contra el diputado Demócrata Gonzalo Barrientos quien fue acusado por Calcina de pretender sobornarla.



En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, anunció que convocará mañana jueves a una reunión a los opositores para definir de una vez la jefatura de bancada.