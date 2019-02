Patzi justifica su ausencia en el deslizamiento en vía a Caranavi: No soy maquinista, no soy tractorista





06/02/2019 - 07:40:55

La Razón.- "Qué voy hacer yo en el lugar, yo no soy maquinista, no soy tractorista, lo que hay que hacer es gestionar desde aquí". Con esas palabras el gobernador de La Paz, Félix Patzi, justificó su ausencia en el deslizamiento ocurrido en la carretera a Caranavi que dejó 15 muertos.



"Para mi la coordinación es con alcaldes, concejales, subgobernadores, la población misma y eso es gestionar para mi. No es necesario estar presente o estar yendo a hacer show", insistió frente a las críticas surgidas por su ausencia en el siniestro ocurrido el sábado, difundió la red Unitel.



Al menos 15 personas perdieron la vida, siete están desaparecidas y 39 resultaron heridas como resultado de los deslizamientos a 161 kilómetros de La Paz, en la carretera a Caranavi. El presidente Evo Morales viajó hasta el lugar para supervisar los trabajos de rescate de las víctimas.



También activó "vuelos solidarios" de ida y vuelta a Rurrenabaque para que las personas puedan volver a sus lugares de origen.



Según Patzi, lo urgente es despejar el deslizamiento del sector Puente Armas por lo que la Gobernación envió maquinaria.



"El domingo se desplazó equipo médico al lugar del deslizamiento y desde ayer (lunes) se movilizó maquinaria pesada para coadyuvar a las tareas de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras). Se enviará tres camiones de alimentación para familias damnificadas por ruta alterna Sorata-Mapiri, Guanay y Caranavi", anunció.