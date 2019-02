Asoban ve necesario flexibilizar la normativa vigente







06/02/2019 - 07:28:36

El Día.- Un reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) muestra que la liquidez del sistema financiero se ha reducido debido a un menor crecimiento de los depósitos durante los últimos años.



De acuerdo con cifras oficiales, hasta diciembre de 2018, la cartera de créditos alcanzó $us 22.597 millones, lo cual significó un crecimiento de 12% con relación a 2017, equivalente a $us 2.402 millones, mientras que los depósitos alcanzaron $us 25.533 millones, con un crecimiento de 6% respecto del año 2017, lo que implicó $us 1.432 millones en valores absolutos.



Depósitos. “La principal fuente de expansión crediticia fue el continuo aumento de los depósitos, aunque durante las gestiones 2016 y 2018, los depósitos crecieron significativamente menos que la cartera”, señala el reporte.



Por ello, Asoban afirma que, durante el último año, entre al aumento de la cartera y los depósitos se registró una diferencia de aproximadamente $us 1.000 millones, desfase que fue financiado con la liquidez de los bancos y no con la intermediación de captaciones del público.