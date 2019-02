Se dispara exportación de azúcar; caen banano, palmito, café y otros







06/02/2019 - 07:25:44

Los Tiempos.- La exportación de azúcar se disparó en 2018 en 4.239 por ciento en volumen y 1.907 por ciento en valor, el caso más emblemático de la gestión. También destaca la castaña. Del otro lado, cayeron las ventas de banano, palmito, cuero, joyería, leche y café.



Así lo devela un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el que nuevamente se verifica que las exportaciones tradicionales (gas e hidrocarburos y minerales) superan ampliamente a los no tradicionales (80 contra 20 por ciento).



El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, destaca nuevamente la dependencia boliviana de las materias primas.



En cuanto a los no tradicionales, en 2018 destacó el acentuado repunte del azúcar. Rodríguez destaca que eso se debe a las restricciones de exportación que el Gobierno mantuvo hasta 2017 de este producto. En 2018, se exportó incluso el sobrestocamiento de gestiones pasadas. Según Rodríguez, eso demuestra que la producción abastece perfectamente el mercado interno y da para la exportación. “Por tanto, la restricción no parece una buena idea”.



La castaña subió 82 por ciento en volumen y 29 por ciento en valor. “El crecimiento no es parejo. Con eso se ve que hubo bastante producción, pero los precios internacionales cayeron”, explica Rodríguez.



Del otro lado, cayeron las exportaciones de banano (16 y 15 por ciento, en volumen y valor) y palmito (10 y 6 por ciento), en ambos casos por la crisis en Argentina, principal mercado de estos productos.



También cayeron la leche y el café debido a los altos costos de producción, y nuevamente son la soya y la madera los productos no tradicionales con mayor rédito de exportación.