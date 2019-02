Industrias de Sucre y Potosí paradas por merma de gas







06/02/2019 - 07:17:28

Correo del Sur.- Desde el sábado pasado, industrias de Chuquisaca y Potosí están paralizadas por falta de gas, según reportaron anoche a CORREO DEL SUR. La causa obedece a que un ducto que alimenta a estos dos departamentos sufrió una avería, atribuible a la época de lluvias, y aún no logra ser reparado.



“Nos han suspendido el gas a las industrias desde el mediodía del sábado, aproximadamente, y hasta ahora (23:00 de ayer) no nos reponen”, protestó un industrial de Sucre que pidió mantener en reserva su identidad.



De acuerdo con un comunicado de YPFB Transporte publicado el lunes en este diario y dirigido a las regiones de Sucre y Potosí, las lluvias caídas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado provocaron derrumbes que afectaron cerca de 120 metros de gasoducto en la zona de la Serranía Los Milagros, próxima a la quebrada Corpusillos (zona despoblada), entre las estaciones Cerrillos y Torrepampa, en el departamento de Chuquisaca.



“Este suceso ha tenido como consecuencia la restricción en la capacidad de transporte de gas natural, por lo que se pide comprensión a la población por la disminución en el abastecimiento de gas natural”, reza parte del comunicado.



Este diario se comunicó anoche con YPFB Transporte, para saber cuándo se repondría el abastecimiento normal de gas, pero un operario de turno dijo no estar autorizado para emitir información y que ésta debe ser requerida por conducto regular ante Relaciones Públicas y en horario de oficina.



El “Reglamento de distribución de gas natural por redes”, según un orden de prioridades, fija, para casos de emergencia, que en primer lugar los cortes deben afectar a los usuarios industriales y a los usuarios de Gas Natural Vehicular (GNV) de mayor volumen de consumo.



LA PALABRA DE LA ANH



En la representación regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmaron que hubo un “descenso en la presión” a consecuencia del incidente con una tubería, atribuible al mal tiempo reinante en el país.



Sin embargo, aclararon que se priorizó la regularidad en el servicio de gas domiciliario, en el sector comercial y en los surtidores de GNV, siendo el sector industrial el único que tiene restricciones hasta que se concluya la reparación del ducto averiado.



Técnicos de la ANH aseguraron a CORREO DEL SUR que el servicio de gas es normal, porque se logró habilitar un ducto alternativo, y que se espera que en una semana más se restablezca la presión a plenitud.



De mejorar el tiempo en la región, las tareas de reparación del ducto podrían incluso completarse más rápidamente.