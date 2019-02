CIDH admite caso Nicaragua y crea precedente para Bolivia







06/02/2019 - 07:07:10

Los Tiempos.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró ayer admisible una petición del ciudadano Fabio Gadea Mantilla contra el Estado de Nicaragua por la repostulación de Daniel Ortega en 2011, cuando el hoy mandatario argumentó que sus derechos políticos a ser candidato eran vulnerados, por lo que forzó su repostulación indefinida a través de una demanda constitucional y una reforma de la Carta Magna desde el Congreso, a pesar de que la Constitución de su país prohibía expresamente su candidatura.



Similares argumentos fueron utilizados posteriormente por el Gobierno del presidente Evo Morales, en Bolivia, para imponer, vía Sentencia Constitucional 084/17, su cuarta repostulación, en contraposición al referendo del 21F que negó cualquier posibilidad de reelección al actual mandatario boliviano.



El dirigente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y rector de la UMSA, Waldo Albarracín, aseveró que esta resolución de la CIDH es una confirmación de que la repostulación de Evo Morales es ilegal y aseguró que se ha generado una jurisprudencia que será fundamental para el análisis del caso boliviano.



“Este caso está marcando una línea jurisprudencial que no podría ya tener un informe diferente cuando trate nuestro caso, no sólo por ser un caso similar, sino que por donde se vea está bien fundamentado y tiene una base legítima”, afirmó.



Aseguró que con este antecedente se podría solicitar que la CIDH acelere la admisión y tratamiento de las peticiones bolivianas que piden que se respete el 21F y que el presidente Evo Morales no repostule.



Sin embargo, Albarracín aseveró que el problema ahora es la tardanza en la resolución de estos informes, ya que, en el caso de Nicaragua, la petición se presentó en 2011, pero fue admitida en diciembre de 2018, es decir siete años después.



“El problema es la demora, que muchas veces inviabiliza la atención pronta y oportuna de los casos”.



Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga dijo que el MAS “usó la misma treta” de Ortega contra el 21F y que con esta resolución “las tiranías perpetuas se derrumban en Nicaragua, Venezuela y Bolivia”.



MORALES USÓ SIMILAR MÉTODO QUE ORTEGA



Evo Morales utilizó el argumento de Daniel Ortega para repostular. El nicaragüense, en 2009, presentó una demanda al Tribunal Constitucional pidiendo declarar inaplicables los artículos que limitaban la repostulación. Argumentó que se vulneraba su derecho a la participación política y cambió su constitución.



En Bolivia, el MAS presentó una demanda al TCP en 2017, que luego declaró inaplicables los artículos que limitan la repostulación, con igual argumento que Ortega.



SUCRE SE BLINDA Y 1.000 ACTIVISTAS VIAJAN POR EL 21F



Sucre está lista para recibir el 171 periodo de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrollará entre el 7 y el 16 de febrero, con un despliegue de movimientos sociales, policía sindical y al menos mil activistas del 21F que harán sentir su protesta en la capital. El Ministerio de Gobierno afirmó que el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), ubicado a unos seis kilómetros de la capital, ofrece todas las garantías de seguridad, por lo que no se requiere movilizar unidades especiales.



Sin embargo, tras una inspección a las instalaciones, en la que participaron el canciller Diego Pary, el procurador Pablo Menacho y el ministro de Justicia, Héctor Arce, se informó que la Alcaldía movilizará la guardia municipal y que la Policía departamental destacará a sus efectivos tanto en la ciudad como en el CICC.