Secretario general de la ONU apuesta por diálogo en Venezuela







05/02/2019 - 22:47:13

VOA.- El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, dijo el martes a la Voz de América que son los venezolanos quienes deben decidir cómo salir de la severa crisis que atraviesa la nación.



Consultado acerca de si es preciso la realización de nuevas elecciones, Guterres no lo descartó y reiteró su posición acerca de ayudar en lo que sea preciso de cara a eventuales negociaciones.



"Los venezolanos deben decidir la solución. Las elecciones siempre son una posibilidad", indicó.



"Nuestra posición en el momento presente ha sido decirle a las dos partes: estamos aquí, estamos disponibles para ofrecer nuestros buenos oficios, a petición de ustedes, por lo que no nos imponemos (...) para encontrar una solución política a través de las negociaciones que son necesarias para que esa solución sea posible", expresó Guterres.



El diplomático ha insistido en la necesidad del diálogo, en medio de la crisis generada tras la toma del segundo periodo de mandato del presidente en disputa, Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero, que se agudizó con la juramentación del presidente encargado Juan Guaidó el 23 de enero.



Maduro es visto como un "usurpador" de parte de gobiernos como el de EE.UU., la mayoría de América Latina y el Parlamento Europeo. Todos ellos han reconocido la presidencia interina que lidera Guaidó.



"En cualquier caso, cualquiera que sea la solución, tendrá que ser negociada entre las dos partes, porque si no es así, las elecciones o cualquier otra solución no irán bien. Por lo tanto, creo que es importante que la ONU reafirme su disponibilidad, la disponibilidad de sus buenos oficios, para apoyar cualquier negociación entre las dos partes para encontrar una solución. El pueblo venezolano lo necesita y lo merece", dijo Guterres.



Ante una pregunta acerca de si le preocupa el riesgo de que se produzca una confrontación militar ya sea interna o extranjera, Guterres respondió:

"Espero que eso no suceda", expresó aludiendo a que la época de la intervención extranjera en América Latina pasó "hace mucho tiempo".



Guterres dijo que se sintió alentado por las manifestaciones del pasado sábado que tuvieron lugar sin violencia.



"Nuestro fuerte llamamiento es a evitar todas las formas de violencia que, por supuesto, no tienen ningún propósito y no benefician a nadie", expresó.