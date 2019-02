Romero exhorta a grupos 21F evitar hechos que afecten la imagen de Bolivia durante sesión de la CIDH







05/02/2019 - 22:40:15

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, exhortó el martes a las denominadas plataformas del 21F que eviten realizar hechos que afecten a la imagen de Bolivia durante las sesiones que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 7 al 16 de febrero en Sucre.



"Respecto a las plataformas del 21F aprovecho la gentileza de ustedes (los medios) para hacerles un llamado a que, es cierto tienen derecho a pronunciarse pero que no trasciendan en hechos que afecte la imagen de Bolivia", dijo a los periodistas.



La CIDH sesionará por primera vez en Bolivia para analizar temas de interés para la región, en el marco de su 171 periodo de sesiones.



Romero aclaró que no existe ninguna disposición especial para que la policía intervenga o coarte las movilizaciones de ese grupo opositor al Gobierno del presidente Evo Morales, sin embargo, recalcó que espera que no generen violencia en la capital del Estado.



"Nosotros vamos a respetar sus manifestaciones, sus reuniones, pero esperemos que no haya nada fuera de lugar, hasta el momento no tenemos ningún informe que nos provoque alarma", remarcó.



La autoridad gubernamental añadió que no existe un dispositivo policial especial ya que se trata de un operativo que responde a los protocolos de visitantes extranjeros de alta investidura como en ese caso.