La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la Ley del Estatuto para la Transición de gobierno







05/02/2019 - 22:39:41

RT.- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes la "Ley del Estatuto para la Transición" de Gobierno en ese país suramericano.



El diputado Juan Guaidó –quien se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela el pasado 23 de enero y ha recibido el reconocimiento de EE.UU. y varios países latinoamericanos y europeos– dijo que la normativa sienta "las bases para regir la transición democrática una vez cese la usurpación", como ha denominado la oposición venezolana al nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, quien fue reelecto en los comicios del pasado mes de mayo.



¡Punto aprobado!



Desde la @AsambleaVE aprobamos la Ley del Estatuto que rige la transición hacia la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, con la que sentamos las bases para regir la transición democrática una vez cese la usurpación. #SesiónAN— Juan Guaidó (@jguaido) 5 de febrero de 2019



Según detalló el diputado Juan Matheus durante su intervención en el debate de este martes, el estatuto establece que "una vez cesada la usurpación, el presidente de la AN será plenamente el presidente encargado" del país.



Luego de eso, se tendrán "certezas sobre la convocatoria a elecciones", con la designación de nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Matheus añadió que "la transición camina por ruta segura" y "desarrolla a cabalidad el artículo 233 de la Constitución" de Venezuela, que es el que ha sido invocado para la autoproclamación de Guaidó.



El citado artículo de la Carta Magna venezolana precisa las "faltas absolutas" del presidente del país, que incluyen su muerte, su renuncia, la destitución decretada por el TSJ, la incapacidad física o mental, el abandono del cargo o la revocatoria popular del mandato. En este sentido, Maduro ha dicho en reiteradas oportunidades que ninguna de esas causales se han dado en Venezuela.



Guaidó ha señalado en reiteradas ocasiones que la agenda de la oposición tiene tres pasos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.



Decisiones sin validez



No obstante, las decisiones del Parlamento venezolano no tienen validez legal, debido a su condición de desacato, que rige desde 2016.



Se consideran como "actos nulos de toda nulidad" sus pronunciamientos entre 2016 y 2019, dijo el pasado 21 de enero el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza.



El magistrado señaló que, incluso, es también nula la elección de la nueva directiva de la AN, realizada el 5 de enero, en la que Guaidó asumió la presidencia del Parlamento.