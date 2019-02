Canelas espera que a Mesa le sirva salir a la calle para elaborar un programa coherente







05/02/2019 - 22:23:01

La Paz, (ABI).-El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo el martes que espera que el anuncio hecho por el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de salir a las calles para escuchar a la gente, le sirva para elaborar un programa más coherente que ofrecer al país y no se limite solo al uso de las redes sociales.



"Está bien que tengan una primera experiencia en las calles del país para construir una propuesta más coherente y que no se limite a la red social Twitter", dijo en una improvisada rueda de prensa.



Los candidatos de CC anunciaron esta jornada su primera gira por el país, rumbo a las elecciones generales de octubre próximo, para "estar con la gente en la calle, escuchar y construir un programa".



Para Canelas, es "llamativo" que una candidatura presidencial se lance sin conocer la calle y que solo haya estado enmarcada hasta hoy en mensajes mediante las redes sociales, por lo que -dijo- "hay que celebrar que decidan ir a la calle".



"El expresidente Carlos Mesa ponía en su tuit volveremos a las calles y yo creo que lo de volveremos sobra. Y habrá que ver si las calles salen más allá de los barrios a los que están acostumbrados, seguramente se nutrirán y tendrán algunas propuestas más razonables, más amplias que al final le vienen bien a la democracia del país", remarcó.



