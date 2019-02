Kylie Jenner sorprende con llamativo vestido a sus fanáticos de Instagram





05/02/2019 - 19:53:08

Perú21.- La popular Kylie Jenner acaba de publicar un video donde luce un vestido bastante peculiar. El clip subido por la socialité a Instagram tiene más de un millón y medio de reproducciones.



Kylie Jenner escogió dicha vestimenta para aparecer en la portada de la prestigiosa revista de diseños de interiores Architectural Digest. La publicación indica que el número saldrá a la venta en marzo.



Pero fueron los fanáticos de Kylie Jenner los que no esperaron para comentar la fotografía. "Luces sensacional", "Es un extraño atuendo, pero te queda muy bien", "Simplemente sensacional", "Muy hermosa", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.







Como se recuerda, Kylie Jenner es una de las modelos más influyentes en las redes sociales. La revista Forbes indica que la socialité es la joven más rica del mundo con más de 900 millones de dólares en sus arcas.



Kylie Jenner no se duerme en la fama y siempre busca reinventarse día a día en sus redes sociales. A la empresaria siempre le gusta estar más cerca de todos sus fanáticos con las diversas fotografías y videos que publica en su cuenta personal de Instagram.



thank you @archdigest ✨💛 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 5 Feb, 2019 a las 10:28 PST